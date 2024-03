El oficialismo presentó un proyecto para dar de baja el aumento a diputados y senadores

El oficialismo busca retrotraer el aumento que le había otorgado, ayer, a diputados y senadores. A través de las redes sociales, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem detalló que:

Por orden del Presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011.

Menem agregó que los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis.

En el día de ayer el Presidente de la Cámara de Diputados, y la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, firmaron la resolución para aumentar el sueldo de los legisladores nacionales por un 30%. Esto generó resquemor no sólo en quienes se oponen al gobierno nacional sino del propio Javier Milei que tomó la decisión a menos de 24 horas del acuerdo de un aumento en la dieta del 30%.

El aumento de los legisladores, llevaría las dietas por encima de los dos millones de pesos mensuales y el gobierno quedó en el ojo de la tormenta ante esta decisión pro «casta».

En consecuencia, el diputado oficialista Carlos D’Alessandro había demostrado a Menem, quien dio el visto bueno para dar marcha atrás con la medida. El incremento alcanzaba el 29,92% entre enero y febrero.

Si bien, el acuerdo no hacía referencia a los diputados y senadores nacionales, los legisladores tienen atadas sus dietas a los incrementos que reciben los trabajadores del Congreso, por lo que el aumento caía de maduro y sólo lo separaba la firma de los respectivos titulares de las cámaras.

En el día de hoy el presidente Javier Milei se pronunció en contra mediante sus redes sociales donde reposteó distintos tweets que se oponían a la decisión tomada por la vice. Y en consecuencia tomó la decisión de presentar el proyectos. Por otra parte en una entrevista en La Nación + «le dije a Martín (Menem) que los políticos voten por el tema de la dieta y que queden expuestos» y agregó «que no me digan que la plata no les alcanza cuando la gente»

Diego Santilli y José Luis Espert también se opusieron a la diera y el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires presentó el proyecto para que sea tratado en el Congreso.

Gentileza de Revista La Tecla.-