El mercado automotor proyecta nuevas inversiones

El ingreso de nuevas marcas al país, en un contexto de apertura comercial, estabilidad macroeconómica y competencia creciente, podría derivar en inversiones directas por u$s 650 millones en el sector automotor argentino.

El modelo de negocios del sector está cambiando. Durante años, el mercado argentino operó con una oferta limitada, precios variables, escasas marcas y financiamiento restringido. Hoy, el escenario es otro: mayor diversidad de productos, más competencia y un consumidor mejor posicionado.

Según el especialista en industria automotriz Santos Doncel Jones, el foco pasó del concesionario al cliente: “Las marcas deben conquistar al consumidor. Antes se vendía lo disponible; ahora se vende lo que el cliente busca”.

Uno de los desafíos estructurales del sector es la antigüedad del parque automotor. Datos de la consultora Redoo indican que solo el 13% de los vehículos en circulación tienen menos de cinco años. En contraste, el 65% supera los diez años, lo que representa una oportunidad para el recambio de unidades si se sostiene un mercado abierto y competitivo.

La llegada de nuevas marcas no solo modifica el comportamiento del consumidor, también impacta en las redes de concesionarios. Según estimaciones del sector, cada nuevo punto de venta requiere entre u$s 2 y u$s 4 millones de inversión. En total, se proyectan más de u$s 650 millones y la creación de 2.000 puestos de trabajo directos en los próximos dos años.

En este escenario, las redes deberán redefinir sus estrategias comerciales y revisar estructuras internas para corregir ineficiencias. Por su parte, las terminales instaladas en el país enfrentarán una menor participación en el mercado, lo que exigirá mejoras en procesos y costos.

Doncel Jones sostiene que la clave será elevar la satisfacción del cliente mediante herramientas digitales y una mejor comunicación. “La concentración de mercado en pocas marcas va a ceder. No será común ver a una marca con el 20% del share. El mercado se va a atomizar, como sucede en otras regiones”.

Aun así, el impacto en volúmenes absolutos no será inmediato. Se espera que el crecimiento general del mercado compense la pérdida relativa de participación de algunas terminales. Esto exigirá también explorar nuevos destinos de exportación.

En 2025, la Argentina podría alcanzar un mercado de 650.000 unidades, aún por debajo del nivel recomendado para renovar el parque automotor, que se estima entre 750.000 y 800.000 unidades anuales. En mayo, según ACARA, se patentaron 55.363 unidades, un 59,1% más que en mayo de 2024. En lo que va del año, el acumulado asciende a 272.837 unidades, un 78,9% más que en igual período del año anterior.

La competencia aumentará con la llegada de marcas chinas y de otros orígenes. Mientras países vecinos como Chile, Uruguay y Brasil ya están familiarizados con este modelo abierto, Argentina comienza a transitar un camino de reorganización sectorial que exigirá adaptabilidad por parte de todos los actores.

“El desafío para las marcas tradicionales será adaptarse a un consumidor más informado y exigente, en un entorno mucho más abierto”, concluyó Doncel Jones.

