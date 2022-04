El massismo rechazó el revalúo inmobiliario en la Provincia: «Es otro agujero en el bolsillo de la clase media»

Y continuó: «Como consecuencia de este impuestazo, en la provincia de Buenos Aires va a haber jubilados, trabajadores y sectores de clase media que van a tener un nuevo impuesto sobre ellos que es el impuesto de bienes personales, que antes del revalúo no lo pagaban, por no estar alcanzados ni contemplados, lo cual hace que un trabajador o un jubilados tenga más presión fiscal de la que tenía antes. Nosotros le pedimos a la gobernadora que pare este impuestazo, que frene este revalúo, y que discutamos una salida gradual y atada a la inflación. Los trabajadores, los jubilados y la clase media ahora dudan qué pagar y qué no pagar, porque el bolsillo tiene un límite». Infobae.-