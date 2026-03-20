El INDEC difundirá hoy el PBI del 2025

Se dará a conocer el crecimiento total de la economía en el último año; el último dato arrojó un alza en la medición interanual y mensual.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá hoy viernes el dato sobre el Producto Bruto Interno (PBI) del cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2025.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, sobre el cierre de la semana se conocerá el crecimiento real que tuvo la economía argentina durante el último año.
El último dato, sobre el tercer trimestre, arrojó una suba del 3,3% interanual y 0,3% mensual, lo que marcó una moderada recuperación luego de la caída registrada entre abril y junio.
Con el total de los tres trimestres, el PBI acumula un crecimiento del 5,2%.
Noticias Argentinas.-
Foto Damián Dopacio. NA.-
Más historias
“Gracias a los productores”: Nación anunció récord histórico en producción de maíz
Se confirmaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026
FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL VIERNES 20: FARMACIA ROQUE PÉREZ