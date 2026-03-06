El INDEC difunde este viernes datos sobre la industria y la construcción

Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este viernes el índice de producción industrial (IPI) manufacturero y el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), ambos correspondientes a enero.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el IPI manufacturero genera un relevamiento de todas las actividades económicas que conforman el sector de la industria manufacturera a nivel nacional.

El último dato del organismo arrojó otro número negativo y alcanzó su sexta caída interanual consecutiva en diciembre, tras haberse contraído 3,9%. No obstante, a nivel anual se produjo una mejora del 1,6% (por la muy baja base de comparación del 2025).

Así, el sector industrial queda como uno de los más afectados por el modelo económico del Gobierno Nacional.

En paraleo, se difunde el ISAC del primer mes del año.

El último dato del organismo arrojó un crecimiento acumulado del 6,3% en 2025 -aunque comparando con estadísticas muy bajas-, luego de haber rebotado 3,8% en diciembre con respecto a noviembre. Contra diciembre del 2024 subió 2,9%.

En el desglose de compras de insumos para la construcción, los indicadores mostraron una mayoría de bajas.

El mismo muestra la evolución del sector tomando como referencia los consumos aparentes de insumos requeridos en la construcción: asfalto; cales; cemento portland; grifería; hierro redondo y aceros para la construcción; hormigón elaborado; ladrillos huecos; mosaicos graníticos y calcáreos; pinturas para la construcción; pisos y revestimientos cerámicos; placas de yeso; sanitarios de cerámica; tubos de acero sin costura; vidrio plano para la construcción; y yeso.

Noticias Argentinas.-

