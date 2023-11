El impactante mensaje en el avión de Enrique Piñeyro que acompañó al de Taylor Swift al llegar a la Argentina

Cuando Taylor Swift arribó ayer miércoles a Argentina se encontró con una particular conexión. Por delante de su aeronave se encontraba la del piloto y director de cine Enrique Piñeyro, con unas leyendas que abrazan también las causas humanitarias de la cantante. “No woman should be forced to cover her head” (“Ninguna mujer debiera ser obligada a cubrirse la cabeza”). “No woman should be killed for not covering her head” (“Ninguna mujer debiera ser asesinada por no cubrirse la cabeza”). “No man should be hanged for saying this…” (“Ningún hombre debiera ser ahorcado por decir esto”). Estas tres frases, ploteadas a ambos lados del avión, dan cuenta de la lucha contra la opresión a las mujeres en Irán, del mismo modo en el que Taylor defiende y apoya estas mismas causas.

Si bien la cantante eligió no mostrarse en su arribo al país y fue cubierta por un paraguas tanto al bajar de la aeronave como en el momento de subir a la van que la trasladaría a su alojamiento, las frases del avión con el que se encontró representan otro contundente statement para una mujer que suele ser enfática a la hora de denunciar la opresión contra las mujeres alrededor del mundo.

El avión que estaba ubicado adelante de la aeronave de la que descendió la cantante al país es propiedad del piloto y director de cine argentino Enrique Piñeyro y las frases aluden al asesinato de Mahsa Amini ocurrido en Irán: se trata de una mujer kurda que fue torturada por la policía religiosa islámica en septiembre de 2022 por no usar correctamente el hiyab que la religión impone sobre las mujeres. Además de estos mensajes, en un ala del avión también se ploteó una fotografía de la mujer y también la del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, condenado a muerte por participar en las protestas que se generaron en el país en cuestión ante el crimen.

"Ninguna mujer debería ser obligada a cubrirse la cabeza" y "Ninguna mujer debería ser asesinada por no cubrirse la cabeza", son dos de los mensajes ploteados sobre el avión que estaba adelante del que Taylor Swift llegó a Buenos Aires (RS fotos).

Se trata de una protesta activa contra Irán a la vez en que se reivindica a las mujeres de ese país asiático. La selección femenina de fútbol de Brasil lo utilizó a modo de protesta a la hora de viajar hacia Australia para disputar la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023, realizada en agosto pasado. En esa oportunidad, el combinado brasileño decidió manifestarse en contra de una decisión de la FIFA de sancionar a quienes profirieran mensajes de contenido político durante el evento.

El avión es administrado por la ONG Solidaire (de la cual Piñeyro es presidente) y ya realizó distintos vuelos humanitarios, como por ejemplo para enviar alimentos a países africanos que transitan conflictos bélicos internos e incluso trasladó insumos médicos hacia la India durante el brote de la variante Delta del coronavirus. A bordo de su nave, en 2021 el cineasta también registró la pesca clandestina que se da en el mar Argentino.

El ploteo del avión de Enrique Piñeyro en solidaridad con los iraníes Mahsa Amini y Amir Nasr-Azadani (foto: Twitter).

“Es algo que me escandaliza mucho, me parece increíble que suceda, y pensé qué podíamos hacer, cómo aportar un pequeño grano de arena para intentar detener la ejecución”, le había contado Piñeyro a Infobae cuando realizó el ploteo sobre la aeronave, a fines de diciembre de 2022. “Vamos a volar el avión por todos lados, yendo a aeropuertos importante para llamar la atención sobre el problema e intentar detener esta locura”, había explicado en aquella oportunidad en esa oportunidad.

“Nuestra esperanza es que Amir Nasr-Azadani todavía no fue ejecutado. Por eso desde Solidaire decidimos plotear nuestro avión, para intentar cambiar algo. Elegimos poner la imagen de Amir de un lado y la de Mahsa del otro, y decir una frase que resume lo que pensamos: ninguna mujer debe ser obligada a cubrirse la cabeza, ninguna mujer debe ser asesinada por no cubrírsela, y ningún hombre debe ser ahorcado por decir esto”, enfatizó Piñeyro. Si bien el futbolista iraní logró eludir la pena de muerte, el estado iraní lo castigó con 26 años de prisión.

