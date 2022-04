El hermano de Daniela Cardone fue encontrado sin vida en un hotel abandonado

Según trascendió, el hombre de 51 años habitaba el lugar en el que fue hallado, ya que vivía en situación de calle. La Justicia investiga las circunstancias de la muerte.

Fabio Cardone, el hermano de la exmodelo y vedette Daniela Cardone, fue encontrado sin vida el viernes por la mañana en un hotel abandonado en Viedma, Río Negro. La Justicia investiga las causas de muerte.

Según trascendió, el hombre de 51 años, habitaba el lugar donde fue encontrado, de forma frecuente. Incluso, se consignó que otra persona que duerme en la misma construcción halló el cuerpo sin vida y lo reportó a las autoridades.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen señaló al sitio local Noticiasnet que no habría actos de violencia sobre el cuerpo. “Aparentemente es una persona que no tiene domicilio, que pernoctaba en el lugar, que se habría caído en el transcurso de la noche, y eso habría producido el deceso”, aseveró.

En ese sentido, el medio local, Noticiasnet, consignó que el hermano de la modelo vendía bolsas o pedía colaboraciones en la calle como sustento de vida, ya que se lo solía ver cerca de plazas o calles transitando en las inmediaciones de los bancos.

Sin embargo, la modelo, desmintió que el hombre viviera en situación de calle.

¿Qué dijo Daniela Cardone sobre la muerte de su hermano?

Por su parte, la modelo contó que tomó conocimiento del hecho a través de su hermana que vive cerca de Viedma y dio crédito a la versión de la fiscal, pero aclaró que aún no hay nada concreto.

“Todavía no sabemos nada, justo es fin de semana y encima feriado, así que hay que esperar a que realmente nos den la información”, agregó Daniela, en diálogo con LAM el viernes por la noche.

En ese sentido, Cardone rechazó las versiones que sugerían que Fabio vivía en situación de calle. “Él tenía su departamento, pero por ahí tenía algunas juntas… No sé si hablar de ese tema, pero realmente lo que él elegía hacer era su vida”. Y agregó: “Él estaba bien, pero ya tenía una edad, y eran sus decisiones. Eso que dicen que él vivía en ese edificio no es así”.

Además, Daniela contó que en el último tiempo no tenía relación con Fabio, producto de la distancia. “Es un shock grande. Es tremendo esto de no saber, hasta que decida el juez. Yo no puedo creer que sea él. Estoy muy consternada y no les puedo decir más nada”, expresó.

Fuente: Diario Crónica.-