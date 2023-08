El Gobierno no puedo frenar al dólar blue y en vísperas de las PASO tocó otro récord

El dólar blue volvió a subir en la última rueda previa a las elecciones primarias y alcanzó el récord nominal de $605 para la venta, mientras los tipos de cambio financieros operaron dispares y el Banco Central (BCRA) siguió vendiendo divisas.

El dólar blue subió tres pesos y en el mercado oficial la divisa terminó con una cotización de $298,50 para la venta.

El dólar informal cotizó a $595 para la compra y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en un 110%.

La divisa marginal había alcanzado el jueves un récord intradiario de $610 para luego revertir la tendencia y cerrar en $ 602. En la semana que finaliza acumula una suba de $32.

Reportes del interior del país indican que las casas de cambio están pidiendo entre 610 y 615 pesos para vender la divisa.

El BCRA vendió US$ 97 millones, en la semana sumó ventas por US$ 225 millones y el acumulado del mes se redujo a US$ 140 millones de compras netas en el mercado.

Las economías regionales liquidaron US$ 153,3 millones y en la semana totalizaron ingresos por US$ 513,650 millones, mientras ya se cumplió el objetivo de liquidaciones por US$ 2.000 millones, cuando todavía restan tres semanas para finalizar agosto.

Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP modera la suba inicial y el Contado con Liquidación (CCL), tras superar los $600, revierte la tendencia.

El dólar MEP o Bolsa avanza hasta los $541 y la brecha entre el MEP y el tipo de cambio oficial llega al 87,6%, mientras que el CCL cayó a $576,28.

El dólar Qatar se vendió a $599,02, a sólo cinco pesos del blue, mientras que el turista o tarjeta que también aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito cotiza en $524,1.

El dólar oficial sin impuestos en el Banco Nación cerró en $298,5, mientras que el promedio en los principales bancos privados cerró en un peso por encima de ese valor.

El dólar mayorista cerró a $287,35 por unidad, $1,15 arriba del cierre anterior, y en la semana registró un aumento de $8, la corrección semanal más alta desde agosto 2019.