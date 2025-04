El gobernador Kicillof cerró un acto por los 500 días sin obra pública

Mientras la Legislatura decidía patear el tratamiento de la suspensión de las PASO, el gobernador bonaerense Axel Kicillof dio el puntapié inicial de la campaña electoral para las elecciones legislativas tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires.

Con motivo de cumplirse 500 días sin obra pública, el mandatario cuestionó ayer las políticas del gobierno nacional en un acto en San Martín, distrito donde el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, es el principal referente político y pica en punta para representar al kicillofismo en la lista de cara a la contienda bonaerense del 7 de septiembre. (Katopodis ya fui intendente de San Martín de 2011 a 2019).

Acompañaron al gobernador durante su estadía en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) un nutrido grupo de intendentes entre los que se encontraban el anfitrión, Fernando Moreira, y sus pares de Ensenada, Mario Secco; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Castelli, Francisco Echarren; de Salto, Ricardo Alessandro; de General Las Heras, Javier Osuna; y de Alberti, Germán Lago.

Una presencia que no pasó desapercibida fue la del expresidente de la Cámara de Diputados y actual intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, alcalde cercano a Cristina Fernández de Kirchner en medio del fuego interno dentro de Unión por la Patria.

Durante su intervención, Kicillof expresó: «Lo de la criptoestafa es un poroto al lado de la estafa que Milei le está haciendo al pueblo argentino todos los días. Miren los balances de las grandes compañías. Miren los que se están enriqueciendo con la bicicleta financiera».

«El endeudamiento con el FMI es la desgracia de la Argentina. Basta Milei de mentir, basta de aplaudir fracasos, basta de querernos hacer subir por ese camino que lleva a lo de siempre», sostuvo el mandatario en el predio de la UNSAM.

Allí hizo referencia a las elecciones que se vienen: «Lo principal que se va a discutir en esta elección es si en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina queremos educación pública o no queremos educación pública. La boleta que lleve Milei es la que dice no a la educación pública, no a la salud pública, no a la universidad pública, no a la construcción de más infraestructura, no a la producción nacional. Esa es la boleta de Milei».

Acto seguido volvió a hacer referencia a los recortes realizados por el actual gobierno: «Los efectos de mediano y largo plazo de este plan del Gobierno nacional es tener un país sin industria, sin ciencia y tecnología. Un país sin soberanía y sin futuro. Necesitamos una universidad pública para tener un país mejor. Cada pibe que se recibe hace un mérito individual, pero hace un esfuerzo colectivo, para todos, para tener un país con más científicos, con más investigadores, con más docentes».

También sostuvo que “el país que está intentando imponer y producir Milei no necesita universidad pública. Es un país de exclusión, es un país espantoso. Es un país invivible para las grandes mayorías, pero no es imposible, es horrible comparar, pero mirando la región y mirando en el sur, hay muchos países a los que les ha pasado eso».

«Yo agradezco que nos exijan y nos marquen el camino. Ahora, hay que cruzar las dos cosas, porque algunos los votaron lo Milei y nos piden y nos exigen, que está bien. Hay que juntar los dos cables, tiene que saber el pueblo de la provincia de Buenos Aires que si votan a Milei, nos va a resultar prácticamente imposible a nosotros seguir así, porque la decisión de Milei es terminar con el federalismo, fundir a las provincias, concentrar cada vez más y que cada uno se arregle como pueda, sin estado. Quiere destruir el estado», sentenció.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

