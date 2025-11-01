El futuro de la infancia se está transformando debido al cambio climático

Los efectos del cambio climático están transformando nuestra forma

de vivir y también está redefiniendo el futuro de la infancia y los

jóvenes en América Latina (AL)

Por Prof. Norberto Ovando*



En la región de América Latina y el Caribe (ALC), los niños, niñas,

adolescentes y jóvenes enfrentan riesgos sin precedentes que

amenazan no solo su presente, sino también sus oportunidades

futuras. El cambio climático los afecta de manera desproporcionada,

ya que son más vulnerables, tanto física como fisiológicamente, y

tienen menos capacidad para soportar y sobrevivir a condiciones

climáticas extremas como inundaciones, sequías, tormentas y olas de

calor.

Esta vulnerabilidad también se debe a su alta dependencia

económica, la prevalencia de la pobreza y la falta de acceso a

servicios esenciales para su desarrollo, como los de salud, nutrición,

educación y protección social, lo que a su vez limita los recursos

disponibles para hacer frente a un clima cambiante. A medida que

estos impactos se intensifiquen se espera que estas tendencias se

agudicen, pudiendo resultar en una vida de oportunidades perdidas.

En un nuevo estudio del autor Rafael Van der Borght, titulado: “The

impact of climate change on child and youth poverty in Latin

America” (El impacto del cambio climático en la pobreza infantil y

juvenil de América Latina), publicado por la Sección de Cambio

Climático, Ambiente, Energía y Reducción del Riesgo de Desastres de

la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Unidad de Cambio

Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos

Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL), se pueden leer varios desarrollos sobre el tema.

Principalmente analiza el impacto potencial del cambio climático sobre

la incidencia de la pobreza infantil y juvenil en América Latina en

2030. Con base en datos de pobreza armonizados para 18 países de

la región, los resultados muestran que el cambio climático provocará

un aumento considerable de la pobreza infantil y juvenil en América

Latina, aunque la magnitud final de este aumento dependerá 1- del

escenario climático hacia el cuál el planeta se dirija y 2- de las

políticas públicas que la región implemente.

En este nuevo documento se cuantifican los impactos del cambio

climático bajo tres escenarios climáticos:

(I)-Net Zero 2050; (II)- Políticas actuales y (III) Muy poco, muy

tarde.

Estos escenarios reflejan los diferentes esfuerzos de reducción de

Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global. En cada escenario,

los impactos económicos del cambio climático contemplan los efectos

crónicos relacionados con el aumento tendencial de las temperaturas,

así como los efectos agudos asociados con cuatro tipos de eventos

meteorológicos extremos: olas de calor, sequías, inundaciones y

ciclones tropicales.

Asimismo, se explora cómo una profundización de la desigualdad

económica impulsada por los efectos del cambio climático y reflejada

por un aumento del coeficiente de Gini (es un indicador de la

desigualdad en la distribución de ingresos u otros bienes dentro de

una población, variando entre 0 y 1. Un valor de 0 representa una

igualdad perfecta -todos tienen el mismo ingreso-, mientras que un

valor de 1 indica una desigualdad máxima -una persona tiene todos

los ingresos-. Esta distribución del ingreso podría impactar la

evolución de la pobreza infantil y juvenil (efecto cambio climático y

desigualdad).

En 2030, aún en un escenario en donde se implementen reducciones

de emisiones de GEI ambiciosas y rápidas a nivel global (Net Zero

2050), se estima que el cambio climático podría empujar a la pobreza

a 5.9 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes adicionales a

los ya existentes.

Por el contrario, en un escenario de inacción climática (Muy poco,

muy tarde), esta cifra podría triplicarse a 17.9 millones de niños,

niñas, adolescentes y jóvenes adicionales. A modo de comparación,

aproximadamente 11 millones de niños, niñas, adolescentes y

jóvenes quedaron en situación de pobreza como resultado de la

pandemia del COVID-19.

Bajo el impulso del cambio climático, las desigualdades preexistentes

podrían profundizarse, si el coeficiente de Gini de distribución del

ingreso se deteriorara un 1 por ciento por añoⁱⁱ, en 2030, la cantidad

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza por

el cambio climático podría, aproximadamente, duplicarse con

respecto a las estimaciones anteriores. Esto recalca la importancia de

promover un modelo de desarrollo más inclusivo en el cual la política

pública atenúe las presiones del cambio climático sobre la

desigualdad.

Ante la dimensión de estos impactos, resulta esencial abordar el

cambio climático como un factor clave en la lucha contra la pobreza

infantil y juvenil. Para ello, se recomienda impulsar una mayor

articulación entre las políticas climáticas y las políticas de protección

y defensa de la infancia y la juventud en la región en por lo menos

las siguientes áreas prioritarias:

1.- Fortalecer la resiliencia climática de los servicios sociales y

mejorar la infraestructura crítica (salud, nutrición, educación y

desarrollo de la primera infancia con enfoque climático) mediante el

diseño de programas que proporcionen servicios combinados de

salud, nutrición y cuidado temprano con especial énfasis en los

primeros 1.000 días de vida, diseño y construcción de escuelas

resistentes a los fenómenos climáticos y facilitando el acceso a agua

potable, saneamiento e higiene.

2.-Aumento del financiamiento climático a fin de desarrollar

programas sensibles a la niñez y a la juventud que fortalezcan los

servicios sociales críticos con el fin de hacerlos más resilientes al

clima y, a la vez, asegurar la inclusión de sus derechos y su

participación como actores relevantes y agentes de cambio.

3.- Fomentar políticas de protección social adaptativas y de

respuestas a emergencias que tomen en cuenta las necesidades

específicas de la niñez y la juventud a través del desarrollo de

sistemas de protección social adaptativos o responsivos a desastres,

mejorando la accesibilidad a servicios de salud integrales y

adecuando los protocolos de respuesta a las emergencias con base en

los requerimientos físicos y psicológicos de los niños, niñas,

adolescentes y jóvenes.

4.- Promover una mayor consciencia, educación y empoderamiento

climático de la niñez y la juventud que generen habilidades para la

vida en un mundo cambiante propiciando su participación a nivel

local, regional y mundial y apoyando y fortaleciendo los movimientos

climáticos liderados por niños, niñas, adolescentes y jóvenes

mediante la inclusión de la educación ambiental y climática en los

currículos y programas escolares.

Si bien los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son particularmente

vulnerables a los efectos del cambio climático, también tienen ideas

novedosas e iniciativas que contribuyen a aumentar la resiliencia de

sus familias, comunidades y países.

Conclusión

Para evitar que el cambio climático empuje a la pobreza a una

cantidad cada vez más grande de niños, niñas, adolescentes y

jóvenes, es imprescindible contar con políticas climáticas y sociales

integradas.

El presente y futuro de la niñez y la juventud en América Latina y el

Caribe depende de las medidas que se tomen hoy para protegerlos de

los efectos adversos del cambio climático, promover un crecimiento

equitativo y evitar el riesgo de pobreza brindándole a cada uno de

ellos una oportunidad en equidad para mejorar su bienestar.

Fuente: UNICEF/CEPAL/UN/AAPN

* Presidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN)

Experto Comisiones Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) y,

Educación y Comunicación (CEC)

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).-

