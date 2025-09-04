El Frente de Izquierda cerró su campaña en La Matanza

El Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) cerró este miércoles su campaña para las elecciones del domingo 7 de septiembre. Lo hizo en la Plaza de San Justo, La Matanza. Estuvieron presentes las principales candidatas y candidatos, Myriam Bregman y delegaciones de trabajares, estudiantes y jubilados que son parte de las listas. Mirá toda la cobertura a través de La Izquierda Diario y las redes de los principales candidatos y candidatas.

Estuvieron presentes algunos de los principales candidatos y candidatas del Frente de Izquierda Unidad para estas elecciones del domingo 7 de septiembre. Junto a Nicolás del Caño y Romina del Plá -que encabezan en la Tercera y en la Primera Sección electoral- están presentes además Cristian Castillo, Natalia Hernández, Natalia González Seligra, Mónica Schlotthauer, Alejandro Bodart, Jorgelina Esteche, entre otros. En el acto acompaña también Myriam Bregman, reconocida referente del FITU y candidata a diputada nacional para las elecciones del 26 de octubre

«Estamos en una grave crisis nacional, no solamente por el escándalo que ha estallado por las coimas en la ANDIS que se suma a todos los escándalos de corrupción del gobierno de Milei, que dijo que iba a terminar con la casta y tiene los peores métodos de la casta, sino por la grave crisis económica. Están sosteniendo o intentando sostener el dólar con las tasas que les dan a los bancos, con la intervención en el mercado de capitales, para no devaluar y sostener esta situación que asfixia el consumo de las mayorías trabajadoras, mientras les baja el salario. Los salarios están corriendo por detrás de la inflación hace meses», comenzó su intervención Nicolás del Caño, candidato a Legislador en la Tercera Sección de la Provincia de Buenos Aires..

«Y quiero saludar a la enorme rebelión metalúrgica que esta habiendo en San Nicolás de los trabajadores y trabajadoras de Ternium. Que están reclamando un salario mínimo de $1.800.000 y de ahí para arriba, para empezar a discutir, y eso es lo que hemos colocado también en esta campaña electoral», continuó.

Gentileza La Izquierda Diario.-

Foto: Franco Fafasuli.-

