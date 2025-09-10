El FMI respaldó el plan Milei y el Presidente ratificó el rumbo: «Se mantienen las bandas cambiarias»

El gobierno de Javier Milei obtuvo ayer otro claro respaldo del Fondo Monetario Internacional al progrma economíco, a pesar de la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires el último domingo.
“El personal del FMI está estrechamente involucrado con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país», dijo el organismo multilateral.
Y, para no dejar dudas, ratificó: «Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.
Un rato después, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó lo que había señalado el domingo último.
“No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, enfatizó Caputo.
El ministro de Economía sostuvo que los ejes del programa serán el equilibrio fiscal; un mercado monetario ajustado; y, en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI.
Noticias Argentinas.- Por José Calero.-
Más historias
Fin del mito del «balde»: 9 de cada 10 bonaerenses tiene inodoro con descarga de agua, según el INDEC
El gobierno de Axel Kicillof negó nuevos impuestos de ARBA a las billeteras en la provincia de Buenos Aires
Ocho personas fueron rescatadas de una red de trata y explotación laboral: un pastor evangélico en la mira