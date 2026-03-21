El empresario Juan Suris y dos policías condenados por coimas para privilegios en la cárcel

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Suris estuvo detenido entre noviembre de 2023 y marzo de 2024. Los funcionarios son un comisario y un subcomisario de la Policía Federal.

El empresario Juan Suris fue condenado a 2 años de prisión efectiva, mientras que el subcomisario Leonardo Benítez, a 3 años y dos meses, y el comisario Gallo a 2 años, -ambos funcionarios de la Policía Federal- por haber recibido coimas mientras Suris permanecía detenido entre noviembre de 2023 y marzo de 2024.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó Fiscales.gob, la condena fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Fe, por los hechos ocurridos en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la fuerza federal.

El fallo se dictó tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado formalizado el 11 de febrero, con la intervención del fiscal general Martín Suárez Faisal. En tanto, el empresario fue señalado por el cargo de cohecho activo, cuando cumplía una condena previa por tráfico de estupefacientes, por lo que deberá cumplir una pena única de 9 años de cárcel.

El juez Escobar Cello dio por acreditado que Suris gozó de un régimen de detención privilegiado que incluía la tenencia y uso discrecional de dispositivos electrónicos y electrodomésticos; libre utilización de las dependencias de la DUOF Santa Fe.

Según describe la sentencia, el hombre usaba a los agentes para que cumplan con mandados, gestiones particulares por orden directa de la superioridad, tenía uso irrestricto de telefonía móvil, un régimen de visitas ajeno a todo control de horarios y registros oficiales, así como permanencia diaria en el sector denominado “casino de oficiales”, situación que denotaba una comodidad y trato preferencial.

La investigación se inició el 22 de enero de 2024 con un llamado anónimo efectuado a la Fiscalía Federal Nº2 de Santa Fe, en el que se advirtió que Suris estaba detenido desde el 27 de noviembre de 2023 en la delegación de la PFA de la ciudad de Santa Fe y que pagaba grandes cantidades de dinero al comisario Gallo y al subcomisario Benítez.

Noticias Argentinas.-

Suris durante su detención en la DUOF Santa Fe, fotografiado en las tareas de inteligencia

Foto: Agencia NA / Archivo: Unidad Fiscal Santa Fe.-

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