Desastre en frigorífico ArreBeef: 400 despidos y sanción de China por carne con fármacos

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El frigorífico enfrenta un escenario crítico: suspendió 400 operarios y ahora no podrá exportar a China tras detectarse residuos de un antibiótico. La planta redujo su faena cerca del 40% y crece la incertidumbre en Ramallo.

El frigorífico ArreBeef atraviesa una fuerte reducción en su nivel de actividad que derivó en la suspensión de unos 400 operarios durante marzo de 2026.

La medida afectó principalmente a trabajadores bajo modalidad tercerizada, a quienes se les interrumpió la convocatoria laboral sin que se formalizaran despidos.

Fuerte baja en la producción diaria

La empresa pasó de procesar aproximadamente 1.500 cabezas de ganado por día a un rango de entre 850 y 900.

Esta reducción representa una caída cercana al 40% en el volumen de faena, lo que impacta directamente en la necesidad de mano de obra y en la dinámica productiva.

China suspende importaciones por razones sanitarias

En paralelo a la caída de actividad, el frigorífico recibió una sanción por parte de China que bloquea sus exportaciones hacia ese mercado.

La decisión se tomó luego de detectar residuos de cloranfenicol, un antibiótico, en un embarque de carne. Como consecuencia, la empresa quedó con estatus de “importación suspendida” en el sistema oficial chino.

Impacto en un mercado clave

La suspensión representa un golpe directo al negocio exportador del frigorífico, ya que China es uno de los principales destinos de la carne argentina.

El bloqueo implica que los productos de la firma no podrán ingresar a ese mercado hasta que se resuelva la situación sanitaria.

Incertidumbre en Ramallo y el sector

La planta ubicada en Pérez Millán, dentro del partido bonaerense de Ramallo, es uno de los motores económicos de la zona.

La combinación de suspensiones laborales, caída de producción y restricción exportadora genera preocupación tanto entre los trabajadores como en el entramado comercial local.

Desde la empresa señalaron que esperan que la medida sea temporal, aunque el escenario actual suma incertidumbre en un contexto ya adverso.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

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