Desastre en frigorífico ArreBeef: 400 despidos y sanción de China por carne con fármacos

El frigorífico enfrenta un escenario crítico: suspendió 400 operarios y ahora no podrá exportar a China tras detectarse residuos de un antibiótico. La planta redujo su faena cerca del 40% y crece la incertidumbre en Ramallo.
El frigorífico ArreBeef atraviesa una fuerte reducción en su nivel de actividad que derivó en la suspensión de unos 400 operarios durante marzo de 2026.
La medida afectó principalmente a trabajadores bajo modalidad tercerizada, a quienes se les interrumpió la convocatoria laboral sin que se formalizaran despidos.
Fuerte baja en la producción diaria
La empresa pasó de procesar aproximadamente 1.500 cabezas de ganado por día a un rango de entre 850 y 900.
Esta reducción representa una caída cercana al 40% en el volumen de faena, lo que impacta directamente en la necesidad de mano de obra y en la dinámica productiva.
China suspende importaciones por razones sanitarias
En paralelo a la caída de actividad, el frigorífico recibió una sanción por parte de China que bloquea sus exportaciones hacia ese mercado.
Impacto en un mercado clave
La suspensión representa un golpe directo al negocio exportador del frigorífico, ya que China es uno de los principales destinos de la carne argentina.
El bloqueo implica que los productos de la firma no podrán ingresar a ese mercado hasta que se resuelva la situación sanitaria.
Incertidumbre en Ramallo y el sector
La combinación de suspensiones laborales, caída de producción y restricción exportadora genera preocupación tanto entre los trabajadores como en el entramado comercial local.
Desde la empresa señalaron que esperan que la medida sea temporal, aunque el escenario actual suma incertidumbre en un contexto ya adverso.
Gentileza de Infonews Cooperativa.-
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