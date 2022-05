El «diputeta», Juan Ameri, irá a juicio oral por el escándalo que le costó el cargo

Nota Crónica.com.ar

La figura del ex diputado Juan Emilio Ameri, volvió a relucir tras conocerse un avance sobre el caso que le costó su banca en el Congreso de la Nación. El funcionario por la provincia de Salta, irá a juicio tras una investigación que se extendió durante ocho meses.

La misma tiene detrás el escándalo sexual que protagonizó durante una sesión virtual de la Cámara baja, que por aquel entonces trabajaba de forma remota a raíz de la pandemia de Covid.

Así lo dispuso este lunes el juez federal de Revisión, Alejandro Augusto Castellanos, tras la audiencia de control de acusación en la que se resolvió la apertura del caso a debate al considerar que Ameri cometió el delito de “estorbo del acto funcional”.

Cuál fue la resolución de la Justicia que le costó el cargo al «diputeta»

El fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Francisco Snopek, ratificó la imputación formalizada en septiembre del año pasado por la justicia federal de la provincia norteña, a raíz de la escena erótica que había protagonizado un año antes cuando participaba virtualmente de una sesión de Diputados.

Tras la acusación formal, la defensa del ex legislador planteó su sobreseimiento, pero desde la fiscalía rechazaron el pedido. Para ello, el letrado recordó que “esta no es la etapa oportuna para debatir sobre la existencia o no del dolo, lo cual sí debe suceder durante el juicio”, según informó El Tribuno —importante medio salteño— en las últimas horas.