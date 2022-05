El diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá dijo que: «Se viene una recesión sobre esta recesión»

El diputado nacional por el Frente Renovador el ingeniero agrónomo y ex gobernador bonaerense Felipe Solá, aseguró que “el gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que había prometido en materia económica”. “Macri anunció pobreza cero, pero estamos avanzando a obra pública cero, que implica también más pobreza”, dijo.

Advirtió además que “se viene una recesión sobre esta recesión, y eso nos lleva a pensar en las peores posibilidades para los argentinos”.

Solá hizo esas declaraciones en una conferencia de prensa en la Universidad Metropolitana para la educación y el trabajo (UMET) que brindó junto a su equipo multidisciplinario integrado por Arnaldo Bocco, Marta Novick, Eduardo Hecker, Ana Castellani, Nicolás Trotta y Mariano Kestelboim, entre otros.

Ante el deterioro económico de las últimas semanas, Solá volvió a pedir que Macri tome las 35 propuestas que le presentó junto a Red por Argentina para reactivar la economía, cuidar el trabajo y el salario, e insistió en “discutir salidas y poner coraje sobre la mesa” a la hora de enfrentar la crisis.

El diputado consideró que “se ha llamado a un diálogo, pero es un diálogo incompleto, que no es sincero, porque no hay voluntad de acuerdo”. “El gobierno no piensa en la situación macro y microeconómica, que es grave. No cree que sea necesario hablar, e insiste en las medidas de ajuste”, aseguró. Fuente: Infonews.-