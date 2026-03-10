El Consultorio Médico Oftalmológico Móvil estará nuevamente en Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El intendente Maximiliano Sciaini, gestionó junto a las áreas de Promoción Social y Salud del municipio, el regreso para la atención del Consultorio Oftalmológico Móvil a nuestra ciudad, con el objetivo de ampliar el acceso a controles visuales y la provisión de anteojos para vecinos y vecinas que no puedan acceder a comprarlos.

El operativo se desarrollará los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de marzo, en los siguientes espacios de salud comunitaria:

• CAPS Floreal Ferrara (18/03)

• CIC Evita (19-20/03)

La atención será de 9:30 a 15:00 horas y estará destinada a personas mayores de 14 años. El servicio contará con una unidad móvil oftalmológica equipada para realizar controles y la confección de anteojos con entrega inmediata.

El cupo será de 80 personas por día, por lo que se requiere inscripción previa en la oficina de Promoción Social y Desarrollo Humano en el horario de 8 a 12 y de 16 a 18 horas.

Las jornadas de atención en el móvil contarán con la colaboración del personal de Salud, del área de Promoción Social y de las Promotoras PBA, quienes acompañarán el desarrollo de esta propuesta comunitaria.

Desde el Municipio de Roque Pérez se continúa trabajando para acercar servicios de salud esenciales a toda la comunidad, promoviendo un acceso equitativo, gratuito y de calidad.-

