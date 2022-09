El Consejo Escolar de Roque Pérez informa:

El área Administrativa del Consejo Escolar de Roque Pérez solicita a toda aquella persona que ha realizado la inscripción para personal de limpieza de escuela y Personal de cocina revisen su correo oficial (@abc.gob.ar) o el correo declarado en la inscripción, ya que se esta solicitando documentación a varios aspirantes y no se ha obtenido respuesta.

El día 30/09/2022 finaliza el periodo de entrega de documentación, por lo cual a aquella persona que no entregue lo solicitado no se convalidará su inscripción quedando fuera del listado 2023.

Foto Carlos Zampini.-