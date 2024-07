El BAPRO, salvavidas de los intendentes

Atajar los efectos de la crisis se ha convertido, desde hace un tiempo a esta parte, en la principal preocupación de la mayor parte de los intendentes bonaerenses. Agobiados por el alza de precios y la inflación, que hace casi imposible afrontar proyectos de envergadura, varios de ellos comienzan a mirar a las instituciones bancarias para paliar la crítica situación de sus tesorerías.

El fenómeno recién comienza, aunque el camino elegido por algunos jefes comunales lo recorrerán otros de sus pares, con proyectos que recorrerán los vericuetos de los Concejos Deliberantes para dar el visto bueno al compromiso.

Las solicitudes de autorización para endeudarse ya desembarcaron en comunas conducidas por tres alcaldes de diferente signo político: Junín, comandada por Pablo Petrecca (PRO); Chacabuco, gobernada por el peronista Darío Golía y Tandil, tierra del radical Miguel Angel Lunghi.

Desde el Banco Provincia aseguraron a La Tecla que la institución “tiene una línea de financiamiento para los municipios bonaerenses, que ofrece préstamos para realizar obra pública y adquirir distintos tipos de bienes para mejorar los servicios que brindan los gobiernos locales”.

Con esta premisa, los municipios que picaron en punta por estas horas aplicarán los empréstitos a comprar terrenos, asfaltar calles o comprar maquinaria vial, entre otros destinos.

Al respecto, explicaron que “los préstamos tienen un plazo máximo de 48 meses, con 12 de gracia para el pago de capital y una tasa fija especial, que actualmente es de 35% anual”.

Para que el Banco Provincia acepte la propuesta, los pedidos de endeudamiento no sólo deben pasar el filtro de los Concejos y las Asambleas de Grandes Contribuyentes, sino también necesitan tener el visto bueno del Tribunal de Cuentas bonaerense. La tarea no es sencilla, pero en los territorios el recurso del salvavidas de la entidad bancaria estatal ya se arrojó al mar de las economías locales.

JUNIN

Apoyo crítico tras despejar dudas

El municipio de Junín solicitó el OK para endeudarse por $1.000 millones para la compra de cinco tractores. Son para las delegaciones de Morse, Fortín Tiburcio, Agustina, Agustín Roca y Saforcada. También para pavimentar 30 cuadras. «La idea del intendente Pablo Petrecca es que cada habitante del partido tenga la maquinaria y la logística necesaria para solucionar los problemas locales rápidamente, sin tener que recurrir a la cabecera del partido», explicó el presidente del Concejo Deliberante, Juan Fiorini. Los ediles de Unión por la Patria acompañaron “porque es beneficio para la gente y porque es una ordenanza preparatoria, falta que lo aprueben los Mayores Contribuyentes”, aseguró el concejal Pablo Petraglia, titular del bloque de UP, quien añadió que “nos generó dudas porque no teníamos datos sobre los tractores ni detalles sobre la pavimentación, si era con o sin cordón cuneta, etc”. Además, sostuvo que del Presupuesto hay una cifra similar sin ejecutar, y consideró que “es una tasa favorable, del 35 por ciento”. Finalmente, sostuvo que el trámite podría llevar varios meses, advirtiendo que “la cinta podrían cortarlas entre las PASO y las Generales, y no sería bueno”.

TANDIL

Un pedido con voto favorable y los motivos de unas pocas negativas

La compra de maquinaria vial y otras unidades destinadas a la realización de trabajos en la vía pública fue la justificación utilizada por el Ejecutivo de Tandil, a cargo del radical Miguel Ángel Lunghi, para solicitar al Concejo Deliberante un endeudamiento por 1.000 millones de pesos al Banco Provincia. La iniciativa fue aprobada por la mayoría de los bloques excepto Acción Tandilense, que no acompañó al oficialismo, y el unibloque de la concejala del MID, Natalia Chacón. El edil Federico Sánchez Chopa, de Acción Tandilense, aseguró a La Tecla que “lo primero para decir es que no sabemos por qué el municipio no cuenta con estas máquinas en buen estado”. Además, contó que “primero dijeron que la tasa anual era del 109%, a los dos meses bajó a 75% y después a 35%, y si esperaban un mes más iba a ser del 20 por ciento”. El concejal opositor señaló también que en 2027 va a haber elecciones por cambio de intendente, y al ser de 4 años el plazo de devolución estará afectando a la próxima gestión, que incluso puede ser de otro color político que la actual”.

Sánchez Chopa agregó que “el endeudamiento de mil millones de pesos hoy redunda en un 2% del Presupuesto proyectado para el 2024, y nosotros insistimos en que es necesario bajar el gasto público. Si apretamos un agujerito más el cinturón, por ejemplo, recortando gastos de funcionarios, nos va a permitir tener algunos fondos disponibles para, como en estos casos, la compra de maquinaria y no tener que recurrir a los endeudamientos”. Finalmente, el edil opositor señaló que “una maquinaria como las que se quiere adquirir tendría un costo de alrededor de 200 o 250 mil dólares, esos son los números que nos presentó el municipio a los concejales”.

CHACABUCO

Las quintas de la discordia y una mano libertaria que salvó al Ejecutivo

Sin apoyo de la oposición, excepto de la edil libertaria Claudia Sosa, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, avanzó con su proyecto de endeudamiento con el fin de comprar quintas y entregar terrenos. Tras la aprobación de la iniciativa, el concejal de Juntos, Alejo Pérez, aseguró que se solicita al Bapro un préstamo por 500 millones de pesos, que ya está en trámite. El excandidato a intendente explicó que “la Asamblea de Mayores Contribuyentes lo aprobó con varias irregularidades, ya que no se les notificó qué iban a votar y se hizo por WhatsApp el mismo día”. Pérez sostuvo que se hizo una consulta al Tribunal de Cuentas de la Provincia para que saber si la ordenanza tiene validez, y que se realice una nueva Asamblea”. En cuanto a las características del crédito, explicó que “es con un 35% de interés y con un plazo de cinco años, teniendo la garantía de cobro por medio de la Coparticipación.

El edil radical añadió que “se supone que para que el Banco desembolse hay que decir qué quinta se va a comprar, cosa que no está clara. Además, en el expediente hay una consulta al Colegio de Escribanos para pedir valores de referencia de las quintas, y vimos que el precio está por encima de ese valor de referencia. Y también esperamos que digan qué terrenos se van a comprar, porque se dice que algunas estarían fuera de zonas de loteo, por lo que deberían aprobar una excepción”.

Tras la votación en el Concejo Deliberante, el ex candidato a intendente por LLA, José Luis Tedesco, pidió a la edil Claudia Sosa que devuelva su banca por apoyar el pedido de endeudamiento.

Por Javier Garbulsky gentileza de Revista La Tecla.-