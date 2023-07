Educación vial: Uso correcto de luces de giro y balizas

Es cosa de todos los días ver delante nuestro, conductores que no utilizan las luces de giro, ni las balizas, o las utilizan mal. Como si quienes vinieran detrás fueran adivinos.

Cuando se saca por primera vez la Licencia Nacional de Conducir, la gente debe tener conocimiento de varios aspectos que están dentro de la Ley de Tránsito, entre ellos, ¿cómo y cuándo usar las luces de giro y cómo y cuándo utilizar las balizas?

Sin embargo, pocos utilizan bien estos elementos cruciales a la hora de evitar accidentes.

Tampoco es tan difícil de aprender: las luces «de giro», hasta su nombre lo aclara «de giro», o sea, se deben poner mínimamente 30 metros antes de girar en una esquina. NO SE PONEN CUANDO ESTACIONAMOS A MITAD DE CUADRA, NI CUANDO ENTRAMOS A UN GARAGE.

Por otra parte, la luz de las balizas, se debe utilizar para informarle al resto, que vamos a detener el vehículo (que estacionaremos), o que estamos estacionamos provisoriamente y deben colocarse mínimamente 30 metros antes de que nos detengamos. También se utilizan en caso de avería del vehículo, junto con la balizas «triángulo» que se deben llevar en los autos, camionetas, camiones, etc..

Desde hace pocos meses, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay severas multas para quienes no pongan las luces de giro antes de doblar (también para quienes utilicen el teléfono móvil y para quienes no utilicen el cinturón de seguridad colocado).

Las luces de giro, por otra parte, hay que ponerlas SIEMPRE que vayamos a doblar, por más que la calle por la que doblemos sea mano única y no se pueda doblar hacia otro lado. Porque quizás el que viene detrás no conoce la ciudad y no sabe que esa calle es hacia la derecha o hacia la izquierda. Hay que poner las luces de giro SIEMPRE que vayamos a doblar en cualquier esquina y, 30 metros antes como mínimo, cosa que quien viene detrás ya lo sepa.

Los vehículos a motor vienen de fábrica con luces de giro y salvo algunas motocicletas, casi la mayoría de los vehículos vienen de fábrica equipados con luces de balizas. Solo hay que saber utilizarlas correctamente y no por capricho, sino primero porque es una Ley y segundo porque esa ley se hizo para evitar accidentes.-