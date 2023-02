Durán Barba, sobre Alberto Fernández : «Sólo en Disneylandia puede aspirar a la reelección»

El consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba ironizó hoy con que el presidente «solo en Disneylandia puede aspirar a la reelección», ya que en materia económica «las cosas van de mal en peor».

«Solo en Disneylandia puede aspirar a la reelección un Presidente que tiene un país con una inflación cercana al 100%, con una pobreza que está sobre el 50%, con una situación enorme de inestabilidad, con empresas fugando, con ninguna inversión que se atraiga, con una bomba de deuda impresionante», subrayó Barba.

En ese marco, el asesor político indicó que «más allá de la deuda externa, la deuda interna de Argentina es una bomba atómica que en cualquier momento estalla».

«Con una situación así aspirar a la reelección me parece iluso», apuntó el consultor ecuatoriano, quien consideró que «tanto Alberto Fernández como la portavoz del Gobierno (Gabriela Cerruti) viven en Disneylandia, no tienen ninguna relación con lo que pasa en la Argentina».

Al respecto, afirmó que el Presidente y Cerruti «ni siquiera saben lo que pasa en Buenos Aires, que es la ciudad que mejor está dentro del país, pero la situación es pésima».

«Las encuestas dicen que la imagen de (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), Alberto y (el ministro de Economía Sergio) Massa está en su peor crisis de los últimos 10 años», enfatizó Durán Barba en declaraciones radiales.

Consultado por los recientes dichos del Presidente respecto de que «las quejas» que escucha de la gente «son porque hay que esperar dos horas para ir a comer», el asesor opinó: «La situación es muy mala y desgraciadamente ellos no se percatan de la realidad y por eso dicen tonterías».

En cuanto a las posibilidades electorales del Frente de Todos en los comicios de este año, consideró que la situación «también es difícil» para Cristina Kirchner o Sergio Massa, aunque reconoció que la ex mandataria «sería la mejor candidata porque parte de un piso concreto».

«Cristina es una dirigente con mucha fuerza, con una votación muy dura, y creo que de todos ellos sería la mejor candidata porque parte de un piso concreto, importante y que es de ella. Pero también tiene una reticencia muy grande. Si vos me preguntas a cuál de ellos escogería yo de candidato, te digo a Cristina», subrayó.

En tanto, aseguró que el titular del Palacio de Hacienda «se jugó a conseguir una mejora de la economía con el Ministerio, pero eso no ha ocurrido», y aclaró: «No tengo bronca con él ni cosa por estilo, pero objetivamente si ves el desarrollo de la economía del país, las cosas van de mal en peor».

Por otra parte, dijo no creer que el exmandatario Mauricio Macri sea candidato en las elecciones presidenciales de este año y destacó: «Si me pidiera un consejo, le diría que no tiene mucho sentido que sea candidato. Ya fue Presidente. Es uno de los pocos Presidentes argentinos que logró proyectar una imagen muy buena hacia afuera».

Asimismo, afirmó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta «tiene la ventaja de haber hecho una muy buena jefatura de gobierno» a la hora de posicionarse entre sus competidores de Juntos por el cambio.

En cuanto a la aspirante presidencial y titular del PRO, Patricia Bullrich, consideró que «es una mujer valiosa e inteligente, manejó con valentía el Ministerio de Seguridad, enfrentó al narcotráfico y a quienes se disfrazan de mapuches en el sur y tiene muchos méritos».

«Ambos son muy buenos candidatos», manifestó Duran Barba y pronosticó que «en ballotage las cosas serían complicadas para el oficialismo, pero no hay que dar nada por sentado».

Escrito por Noticias Argentinas. NA – Buenos Aires, Argentina.-