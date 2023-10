Durán Barba aseguró que «a Milei lo apoyan por loco, no por sus ideas»

El exasesor de Mauricio Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, consideró que al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, «lo apoyan por loco, no por sus ideas» y señaló que «puede ganar en primera vuelta».

«Yo creo que es posible que gane Milei en primera vuelta, está muy bien. No creo en el totalitarismo de Milei. No creo en los que se creen enviados de Dios. Milei no respeta a nadie, tiene incapacidad de diálogo, de ganar nos va a llevar al caos», lo criticó el analista político en declaraciones radiales.

No obstante, sostuvo que «la campaña de Milei es la mejor campaña porque es el anticandidato». «La mayoría de los que apoyan a Milei lo apoyan por loco, no por sus ideas», advirtió.

Al respecto, Durán Barba comparó que «con las dos campañas tan grises, como la de Massa y la de Juntos por el Cambio, una campaña como la de Milei tiene vida».

«La campaña de Milei se mueve. Suma votos cuando agarra la motosierra o dice idioteces sobre Bullrich como lo de las bombas en jardines de infantes», insistió.