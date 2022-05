Dos jovenes de 14 y 15 fueron detenidos por asaltar y golpear a una abuela

Ambos delincuentes, oriundos de Moreno, fueron alojados en un Instituto de Menores. En poco más de 9 meses, sumaron 16 arrestos entre los dos.

Una vez más, los menores, bajo las iniciales A. y T., fueron detenidos por vez número 16, en un período menor a un año. Esta vez, la Policía de la Ciudad detuvo a los dos delincuentes por robarle una cadena de oro a una jubilada de 78 años.

Thank you for watching

El violento episodio, ocurrido en el barrio porteño de Retiro, dejó notables heridas en el cuello de la víctima del robo, por lo que todo indica que el arrebato implicó una enorme violencia.

Mientras la mujer se encontraba intentando entrar a su domicilio, A. y T. la atacaron repentinamente, mientras que un tercero les hacía de campana para no dejar rastros.

Pese a que se habían sacado las camperas para despistar a la Policía de la Ciudad, los agentes de la «Sección Prevención de Robos en Moto» rápidamente fueron advertidos e iniciaron la búsqueda de los menores.

Luego de un breve rastrillaje, finalmente ambos fueron detenidos a pocas cuadras del lugar del robo.

El largo historial de delitos de A. y T.

Los delincuentes, de tan solo 14 y 15 años, cuentan con un largo prontuario, debido a distintos delitos, y las autoridades indican que el Régimen Penal Juvenil no está cumpliendo como debería.

En cuanto al más chico de ellos, fue detenido tres veces en lo que fue el mes de abril pasado, con apenas dos días de diferencia entre un arresto y el otro. Durante agosto del año pasado, y la detención de este lunes, el joven de 14 años fue detenido 8 veces en total.

Entre los delitos cometidos por el delincuente en cuestión, se incluye todo tipo de robos, y hasta incluso, en uno de ellos utilizó un arma de fuego.

Nota de Diario Crónica.-