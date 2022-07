Diplomatura Gestión Integral de Residuos

DIPLOMATURA EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

DIRECCIÓN: Dr. Atilio Savino

COORDINACIÓN: Sr. Ricardo Rollandi – Ing. Jorge Brion

FECHA DE INICIO: 22 de agosto de 2022

DÍAS Y HORARIOS:

Las clases se desarrollarán de manera virtual vía Zoom los días lunes y martes de 16:00 a

18:00 horas, durante 40 encuentros, según cronograma. Los encuentros del año 2023 se

llevarán a cabo en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto en días a definir.

CRONOGRAMA:

– 22 y 23 de agosto

– 5 y 6 de septiembre

– 19 y 20 de septiembre

– 3 y 4 de octubre

– 17 y 18 de octubre

– 7 y 8 de noviembre

– 28 y 29 de noviembre

– 12 y 13 de diciembre

– Más 24 encuentros en 2023, fechas a confirmar

CARGA HORARIA

Carga horaria clases vía zoom: 80 horas.

Carga Horaria no presencial: 60 horas.

Carga horaria total: 140 horas.

FUNDAMENTACIÓN

Desde el año 2007, la Universidad ISALUD y la Asociación para el Estudio de los Residuos

Sólidos (ARS), dictan en forma conjunta la DIPLOMATURA en “GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

URBANOS”.

Durante estos años, los esfuerzos se han centrado en proponer a quienes deben aportar

soluciones sobre este tema, conocimientos y experiencias que contribuyan a evitar imprevistos y

mejorar el desempeño cotidiano, sin dejar de considerar el impacto ambiental actual y futuro

que los residuos representan a todo nivel. Por ello se han ido incorporando nuevos temas y

considerando cuestiones que resultan fundamentales a la hora de hablar de residuos, como

destacamos entre otros: “la energía y el medio ambiente”, “la Gestión de los residuos” y “el

ahorro de Energía”.

No se puede obviar que el modelo energético futuro exige cada vez más de soluciones que se

encuadren en este nuevo paradigma, LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL MARCO DE LA

GESTION DE LOS RECURSOS. Tampoco que la complejidad del tema incluye a políticos,

empresarios y ciudadanos en la formulación de Estrategias de Gestión Integrada de Residuos

Urbanos, como instrumentos idóneos de preservación del ambiente.

Esta propuesta académica se orienta a transferir herramientas de gestión y conocimientos de

avanzada que se traduzcan en soluciones viables de aplicación y permitan revertir contextos

insatisfactorios de gestión de residuos urbanos en sus ámbitos. Ha sido desarrollada

contemplando una visión integral y moderna de la gestión de los Residuos Urbanos, atendiendo

las actuales tendencias y la Legislación Ambiental vigente, con la finalidad de brindar

instrumentos de actualización a quienes directa o indirectamente desarrollan actividades de

Gestión de Residuos Urbanos.

DESTINATARIOS

Destinada a personal de la administración pública nacional, provincial y municipal, empresas

privadas, profesionales, Organismos No Gubernamentales, académicos y todas aquellas

personas interesadas en la gestión integral de residuos.

OBJETIVOS

Se espera que al finalizar el curso los alumnos se encentren en condiciones de:

– Planificar la organización de Sistemas Integrales de Tratamiento de Residuos Urbanos,

analizando el manejo formal e informal de los mismos

– Reconocer las prescripciones que marca la Legislación Ambiental vigente

– Promover la prevención y protección ambiental, preservando la Salud Pública

– Caracterizar y distinguir los tipos de Residuos Urbanos de acuerdo a su composición y

manejo

– Minimizar y valorizar los residuos urbanos a través de la reducción en origen, el reuso, el

reciclado y la recompra

– Planificar y dimensionar sistemas de recolección y transporte y estrategias de

transferencia de Residuos Urbanos

– Reconocer las diferentes tecnologías de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y de

Efluentes Industriales Líquidos

– Definir estrategias de eliminación de “basurales a cielo abierto”

– Contribuir a la Regionalización de la Gestión Integral de Residuos Urbanos

CONTENIDOS

 La cuestión ambiental como marco conceptual

 Perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe

 Indicadores asociados a residuos

 El desafío de la gestión sostenible de residuos

 De la gestión de residuos a la gestión de recursos- Economía Circular

 La salud ambiental y la gestión de residuos. Gestión de residuos en tiempos de COVID.

 Gestión de los RSU. Generación. Composición. Propiedades. Recolección. Transporte.

 Basurales a cielo abierto. Perjuicios sanitarios. Remediación

 Disposición final de RSU. Rellenos Sanitarios

 Residuos de establecimientos de salud.

 Gestión de residuos industriales. Residuos peligrosos

 Gestión de RAEE

 Residuos de alimentos. Compostaje de fracción orgánica.

 Residuos de demolición y construcción. Residuos de situaciones de desastres.

 Nuevas tecnologías en la gestión de residuos sólidos

 Energías renovables a partir de residuos

 Generación y gestión de lixiviados de rellenos sanitarios

 Situaciones a nivel regional L.A. y el Caribe

 Emisiones a la atmosfera por manejo de RSU. Cambio Climático.

 Gobernanza de la gestión de residuos

 Legislación Nacional, Provincial y Municipal. Convenios internacionales.

 Responsabilidad Extendida del Productor.

 Planificación estratégica

 Recuperadores urbanos. Industrias del reciclaje.

 Educación ambiental. Comunicación

 Responsabilidad Social Empresaria

 Financiamiento del sector. Costos y beneficios asociados a la gestión de residuos.

 Reciclado en la práctica – Situación actual en Argentina.

 El rol de los plásticos en la gestión. Plásticos de un solo uso. Basura marina. Reciclado

de PET

 Evaluación de Impacto Ambiental

 Tratamiento de residuos en la industria del cemento.

 Conflictos socio-ambientales y Síndrome NIMBY en el marco de la GIRSU. Comunidad y

Audiencias públicas.

CUERPO DOCENTE

Brion, Jorge

Briones, Carlos

Capra, Alberto

Chiarbonello, Fabio

Corra, Lilian

De Titto, Ernesto

Drault, Natalia

Espinosa López, Marco

Tulio

Ferretti, Edmundo

Fontan, Carlos

Franchi, Eduardo

Galvan, Francisco

Gomez Pizarro, Angie

Jayat, Daniel

Jurado, Alejandro

Leiva Neuman, Rodrigo

Lescano, Larisa

Lorenzo, Lionel

Neirotti, Laura

Pecotche, Santiago

Polzinetti, Matias

Protomastro, Gustavo

Quispe, Carina

Razeto, Lina

Rosso, Marcelo

Sánchez Granel, Álvaro

Savino, Atilio

Schamber, Pablo

Silva, Carlos

Solda, Santiago

Spadoni, Aliana

Suarez, Francisco

Tallarico, Roberto

Tonelli, Mario

Vica, Guillermo

APROBACIÓN DEL CURSO

La Universidad ISALUD y la ARS otorgarán el certificado a los alumnos que hayan:

 Asistido al 75 % de las clases como mínimo

 Aprobado el Trabajo de Integración Final

 Completado el pago de los aranceles al momento de finalización del curso

VALOR DEL CURSO

Argentina (Pesos argentinos)

 Pago en cuotas:

 Matrícula $8.000 + 10 Cuotas

mensuales de $8.000

 Pago anticipado (único pago): $75.000,

incluye matrícula.

Resto de Latinoamérica (Dólares)

 Pago en cuotas:

 Matrícula USD 65 + 10 cuotas

mensuales de USD 65

 Pago anticipado (único pago): USD 600

Bonificaciones

– Cada 5 personas inscriptas de una misma institución, se otorgará un 20% de

descuento a cada uno de los alumnos. Es condición necesaria para que dicha

bonificación se mantenga vigente, la permanencia de todos los integrantes a

lo largo de la cursada.

– Los alumnos, ex alumnos de carreras de grado y posgrado de la Universidad

ISALUD y socios de ARS podrán solicitar un descuento del 20% sobre las

cuotas.

– Los descuentos no son aplicables a la matrícula y no son acumulativos.

UNIVERSIDAD ISALUD.-