Día Mundial de la Concientización sobre el Linfoma

Redacción

 

Los linfomas son un tipo de cáncer que afecta directamente a las células del sistema inmune: los linfocitos. Puede aparecer a cualquier edad. Es el primero en incidencia en jóvenes y la tercera causa de muerte por cáncer en niños.
Los signos y síntomas del linfoma pueden confundirse con otras enfermedades. Un diagnóstico temprano es fundamental para el futuro tratamiento y lleva a tener mayores índices de curación.
Ante cualquier duda, consultá al equipo de salud.-

 

