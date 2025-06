Día del Padre 2025: las ventas cayeron 1,7% anual

Las ventas por el Día del Padre 2025 cayeron 1,7% frente al 2024, medidas a precios constantes, con más del 90% de los comercios realizando promociones especiales. El Día del Padre 2025 dejó un balance con resultados dispares y un desempeño general débil para el comercio minorista. Las principales estrategias aplicadas para motorizar las ventas fueron las facilidades de financiación con tarjetas de crédito y los descuentos por pago en efectivo, aunque su efectividad resultó limitada en un contexto con gran cautela por parte de los consumidores. El ticket promedio alcanzó los $ 41.302, lo que representa un incremento nominal frente al año pasado, pero al descontar la inflación del período implica una caída real del 8,9% en el poder de compra de ese gasto respecto al 2024. Este dato se alinea con el comportamiento observado en la mayoría de los rubros, donde las ventas se concentraron en productos de menor valor y en artículos en promoción, priorizando el cuidado del gasto familiar. El Índice de Ventas Minoristas para el Día del Padre elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró por tercer año consecutivo una variación interanual negativa, reflejando una tendencia sostenida de debilidad en el consumo vinculado a esta celebración. El descenso del -1,7% de este año se suma al retroceso del -10,2% de 2024 y del -1,2% de 2023, consolidando un ciclo de resultados desfavorables para el sector en esta fecha clave del calendario comercial. Esta evolución evidencia que el Día del Padre, lejos de constituir un motor para el comercio minorista, se ha visto desdibujado como oportunidad de recuperación de las ventas. En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 58% de los encuestados señaló que el Día del Padre no tuvo impacto o, si bien sumó algo de movimiento, no modificó la realidad comercial del mes. Sólo un 11,3% afirmó que la fecha fue clave para impulsar las ventas, como se detalla en el gráfico “Impacto del Día del Padre en sus ventas”. Un elemento que jugó en contra de la actividad comercial fue la coincidencia de la fecha con un fin de semana largo, lo que redujo la circulación en centros comerciales y priorizó el turismo u otras actividades recreativas por sobre las compras. En este contexto, el comercio minorista volvió a enfrentar un escenario de bajo dinamismo, donde los esfuerzos promocionales y las estrategias de financiación no alcanzaron para revertir la tendencia decreciente de las ventas reales. Resultado sectorial En la comparación interanual, cuatro de los seis rubros medidos presentaron subas, siendo Equipos periféricos, accesorios y celulares el de mayor variación positiva (+9,7%), seguido por Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (+5,8%), Cosméticos y perfumería (+4,6%) y Calzado y marroquinería (+0,6). En sentido contrario, dos rubros presentaron fuertes caídas: Indumentaria (-12%) y Librerías (-8,6%). Los datos surgen del relevamiento realizado por CAME entre el viernes 13 y el sábado 14 de junio en 220 comercios del país. Calzado y marroquinería. En el rubro Calzado y marroquinería el Día del Padre tuvo en general un impacto moderado. Predominaron los descuentos en efectivo y la financiación con tarjetas, que se combinaron en muchos casos. También hubo descuentos por cantidades. Los testimonios reflejan un panorama mixto: algunos reportaron ventas malas o poco movimiento, mientras que otros mencionaron un repunte sobre el fin de semana, impulsado por ofertas y descuentos. Se destaca que la rentabilidad fue baja, aunque las ventas superaron las expectativas considerando el contexto económico. También se observó un consumo medido, con una mayor salida de productos más económicos como pantuflas. Cosméticos y perfumería. En el rubro Cosméticos y perfumería el Día del Padre tuvo un impacto acotado. Fueron minoría los comercios que afirmaron que la fecha fue clave para impulsar las ventas. Se notó una mayor variedad y frecuencia de promociones en comparación con otros rubros. La combinación de descuento en efectivo y financiación con tarjetas fue la más utilizada, y en varios casos se sumaron descuentos por cantidades, lo que sugiere una estrategia más agresiva para estimular la compra. Muchos comercios no ofrecieron promociones, lo que marca una polarización entre comercios muy activos en ofertas y otros que no aplicaron acciones específicas. Las ventas fueron mejores que el año pasado, aunque con márgenes muy ajustados. Además, se observó un crecimiento en las ventas online, especialmente en perfumería. A pesar de la baja de la inflación, el consumo sigue siendo medido, con bajo poder adquisitivo y alto endeudamiento. Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video. El impacto del Día del Padre en las ventas fue acotado, con resultados que en la mayoría de los casos no modificaron significativamente el panorama comercial. Los comerciantes señalaron un leve incremento en el movimiento de unidades respecto a semanas anteriores, aunque este no se tradujo en un repunte sostenido. La mayoría de los negocios implementó promociones especiales, siendo las más utilizadas los descuentos en efectivo y la financiación con tarjetas de crédito. En menor medida se aplicaron descuentos por cantidad y otras modalidades. Estas estrategias buscaron estimular un consumo que se mostró prudente, con clientes enfocados en comparar precios y priorizar opciones más accesibles. Entre los productos destacados, las afeitadoras tuvieron una buena demanda al inicio del mes, pero las ventas se desaceleraron al acercarse la fecha. En general, predominaron las ventas de artículos de menor valor, reflejando la cautela del consumidor ante un contexto de ingresos limitados. El bajo nivel de circulación en centros comerciales también condicionó el desempeño de las ventas. En este marco, muchos comerciantes calificaron el resultado como similar o apenas superior al del año pasado, a pesar de los esfuerzos promocionales desplegados. Equipos periféricos, accesorios y celulares. La mayoría de los comerciantes consultados señaló que el Día del Padre sumó algo de movimiento, pero no alteró el panorama general de ventas. Los incrementos fueron leves y no lograron transformar el desempeño comercial esperado para la fecha. Las promociones más utilizadas fueron los descuentos en efectivo y la financiación con tarjetas de crédito, seguidas en menor medida por descuentos por cantidades como estrategia complementaria. El comportamiento de los consumidores se orientó claramente hacia productos de menor valor, con mayor demanda de accesorios económicos y una intensificación de la comparación de marcas para optar por las alternativas más accesibles. Muchos comerciantes consideraron que el impacto de la fecha fue limitado, describiéndola como “una semana más, normal y corriente”, en contraste con las expectativas que tradicionalmente genera el Día del Padre. Indumentaria. El rubro Indumentaria fue el más afectado en el marco del Día del Padre, registrando la mayor caída de ventas entre los sectores relevados. Aunque algunos comerciantes indicaron que la fecha sumó algo de movimiento, predominó la percepción de que no logró revertir el panorama comercial negativo del mes. Las estrategias promocionales fueron similares a las de otros rubros, con descuentos directos, financiación con tarjetas y en algunos casos descuentos por volumen. Sin embargo, estas acciones no lograron frenar la caída y el impacto de las promociones bancarias fue transitorio: tras su finalización, las ventas se retrajeron de forma notoria. Los comerciantes coincidieron en que, pese a ser la indumentaria uno de los regalos tradicionalmente más buscados, el contexto económico limitó el gasto. Las ventas se concentraron en productos en oferta y de menor valor, afectando la rentabilidad y el volumen de las operaciones. Librerías. El sector mostró una respuesta negativa al Día del Padre, con casos aislados donde la fecha impulsó ventas, pero un impacto general limitado y ventas mayoritariamente flojas. Esta disparidad parece asociada a diferencias en el tipo de productos ofrecidos, las ubicaciones y las estrategias comerciales aplicadas. En comparación con otros rubros se observó un mayor peso de las facilidades de pago frente a los descuentos directos. Este enfoque refleja un intento de estimular compras en un segmento donde los productos suelen requerir mayor análisis por parte del comprador y el financiamiento resulta más valorado que el descuento inmediato. Predominó la búsqueda de opciones económicas, en un escenario marcado por la cautela del consumidor y márgenes muy ajustados. Una tendencia relevante fue el crecimiento de las compras online con retiro en el local, aunque esta modalidad también intensificó la competencia con plataformas digitales, presionando aún más los márgenes del comercio físico.