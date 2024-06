Destrozos en el Congreso: la jueza liberó a más implicados y solo quedan presas cinco personas

Destrozos en el Congreso (Gastón Taylor). Destrozos en el Congreso (Gastón Taylor).

La jueza federal María Servini resolvió esta noche procesar con prisión preventiva a cinco de las personas que fueron detenidas el miércoles pasado en los alrededores del Congreso Nacional durante el tratamiento de la la Ley Bases en el Congreso y resolvió dictar la falta de mérito del resto de los implicados. Por eso, otras once personas fueron puestas en libertad. A eso se le suman las otras 16 que ya habían sido excarceladas el viernes pasado. La jueza afirmó que aún queda mucha prueba por analizar y que demandará tiempo evaluarla, según el fallo al que accedió Infobae. Pero también advirtió que esta causa no se trata de criminalizar la protesta sino, precisamente, de garantizarla, para que no se vea afectada por quienes cometen actos de violencia.

“Estamos hablando de toda una serie de detenciones que se produjeron por distintas fuerzas que responden a distintos órdenes -local y federal- en el marco de lo que podemos definir como un escenario de caos y desorden generalizado en el que se vandalizaron y prendieron fuego automóviles tacho de basura y bicicletas, se rompieron veredas y paredes y se lanzaron objetos con pinches, piedras, palos y elementos en llamas contra las fuerzas de seguridad por parte de un grupo de personas, muchas de ellas encapuchadas que se encontraban entre quienes manifestaban legítimamente”. Eso generó el disparo de balas de goma y el empleo de gases lacrimógenos camiones hidrantes y la fuerza física por parte de los organismos de seguridad intervinientes.

“Esta situación caótica y de desborde fue sin duda el caldo de cultivo ideal para la perpetración de conductas delictivas por parte de quienes repudian el legítimo juegos de la democracia”, incluye la posibilidad de que las autoridades constituidas constitucionalmente debatan en el ámbito parlamentario que le es propio y que los ciudadanos puedan expresar su apoyo o rechazo en ello en la calle”.

En ese marco, la jueza resolvió procesar con prisión preventiva a Cristian Valiente por intimidación púbica en concurso ideal con atentado a la autoridad (tenía en su poder una granada); a Patricia Calarco Arredondo por incendio en concurso con daño agravado por haberse afectado un bien público (las bicicletas del gobierno de la Ciudad) en concurso con el delito de intimidación; Facundo Ezequiel Gómez por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad; Daniel Sica por atentado a la autoridad, agravado por haberse cometido en reunión de más personas y por haber puesto en manos de la autoridad, en concurso ideal con intimidación pública; y Roberto Maria de la Cruz Gómez por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad. A todos se los embargó con 500 mil pesos.

“Al día de hoy, existen determinadas pautas objetivas que permiten afirmar, con el grado de probabilidad necesaria para ello, acerca de la existencia en la especie de riesgos procesales -tanto un peligro serio y concreto de fuga, como así de entorpecimiento -que no puede ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para derechos individuales que la restricción a la libertad ambulatoria de los imputados”, subrayó.

El resto de los implicados quedó en libertad. Fue en una segunda resolución en donde la jueza resolvió la falta de mérito de los 28 detenidos que habían sido inicialmente arrestados. Algunos de ellos ya habían obtenido la excarcelación el viernes y el resto consiguió salir de prisión esta noche.

Se trata de Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Gabriel Famulari, Sofia Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Mateo Latorre, Germán Moyano, Facundo Klaus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Ignacio Iturburu, Román Esteban Méndez, Santiago Lautaro Adano, Brien Ezequiel Ortiz, Matías Leonel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo, Mía Pilar Ocampo y Belén Yanina Ocampo.

