17/08/2026

Desde las 14:30 horas se desarrollará el acto en homenaje a San Martín en Roque Pérez

zampi08 8 horas atrás

En la plazoleta San Martín, desde las 14:30 horas, en Roque Pérez se desarrollará el acto al Libertador de América en el 176 aniversario de su fallecimiento.-

 

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