Desde las 14:30 horas se desarrollará el acto en homenaje a San Martín en Roque Pérez

zampi08 8 horas atrás En la plazoleta San Martín, desde las 14:30 horas, en Roque Pérez se desarrollará el acto al Libertador de América en el 176 aniversario de su fallecimiento.- 17 Post navigation Anterior El Gobierno recuperó terreno en Diputados y acelera las negociaciones para la sesión del 26 de agostoSiguiente Irán dice que “ganó” la guerra a Estados Unidos e Israel y exige la apertura del estrecho de Ormuz Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Más historias Noticias Identifican en Colombia a 288 víctimas del terremoto y sigue la búsqueda de desaparecidos 48 minutos atrás zampi08 Noticias Escándalo de la hija de Bill Gates: de promesa tecnológica a poder ir presa por fraude 3 horas atrás zampi08 Noticias Milei participará del Consejo de las Américas y del aniversario de la bolsa de Comercio de Rosario 5 horas atrás zampi08
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