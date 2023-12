Cuidado! La OMS prohibió diversos edulcorantes

El uso de edulcorantes artificiales ha sido objeto de debate y estudio en el campo de la nutrición y la salud durante años.

Aunque inicialmente se presentaron como alternativas atractivas al azúcar para aquellos que buscan reducir su consumo calórico o controlar la glucosa en sangre, hay investigaciones que plantean preocupaciones sobre su seguridad a largo plazo y su impacto en la salud metabólica.

Ante ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una directriz crucial respecto al uso prolongado de edulcorantes no azúcar, advirtiendo sobre riesgos potenciales que podrían impactar la salud a largo plazo.

Esta directriz enfatiza que el uso continuado de estos edulcorantes no conlleva beneficios significativos en la reducción de la grasa corporal y, potencialmente, podría incrementar el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares en adultos.

Entre los edulcorantes señalados por la OMS como recomendación para evitar su uso, se encuentran:

Esta prohibición también incluía algunos alimentos y bebidas, sobre todo las que son procesadas. Aunque su impacto a largo plazo en la salud sigue siendo tema de investigación, la OMS aconseja precaución en su consumo.

Ante este panorama, nutricionistas y expertos en alimentación resaltan la importancia de recurrir a alternativas naturales, no solo más seguras, sino que también portadoras de beneficios adicionales para la salud.

Artificial sweeteners in a clear glass container on a white, cut out, background.