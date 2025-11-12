Cuidado!!! Estafa viral: se hacen pasar por YPF

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Se está viralizando un falso programa de inversión para estafar a la gente.

Circulan posteos en redes y WhatsApp que usan la imagen de YPF y de medios conocidos para parecer reales. También incluyen un enlace engañoso para captar tus datos.

¿De qué se trata?

Prometen ganancias rápidas si invertís en supuestas acciones de YPF.

Muestran falsos “comentarios positivos” para parecer más creíbles.

Te piden tus datos personales y un depósito mínimo para inscribirte.

Aseguran que , si tenés dudas, un “gestor de cuenta” se comunicará con vos.

¿Cómo protegerte?

Desconfiá de propuestas que prometen ganancias fáciles .

Leé bien cada publicación o mensaje.

Verificá que la comunicación provenga de cuentas oficiales .

No ingreses información personal ni realices pagos en sitios dudosos .

“YPF apoyará a cada ciudadano de Argentina y pagará desde $900 mil mensuales» es una de las frases falsas que están circulando.

Fraudes como este son frecuentes: prometen beneficios económicos , educativos o personales para tentar a las personas.

YPF y algunos medios involucrados ya aclararon que se trata de un engaño y que no tienen relación con este «programa».

Recordá: las estafas digitales también se camuflan detrás de grandes marcas.

Fuente: Buenos Aires Ciudad.-

