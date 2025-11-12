Cuidado!!! Estafa viral: se hacen pasar por YPF

Se está viralizando un falso programa de inversión para estafar a la gente.
Circulan posteos en redes y WhatsApp que usan la imagen de YPF y de medios conocidos para parecer reales. También incluyen un enlace engañoso para captar tus datos.
¿De qué se trata?
- Prometen ganancias rápidas si invertís en supuestas acciones de YPF.
- Muestran falsos “comentarios positivos” para parecer más creíbles.
- Te piden tus datos personales y un depósito mínimo para inscribirte.
- Aseguran que, si tenés dudas, un “gestor de cuenta” se comunicará con vos.
¿Cómo protegerte?
- Desconfiá de propuestas que prometen ganancias fáciles.
- Leé bien cada publicación o mensaje.
- Verificá que la comunicación provenga de cuentas oficiales.
- No ingreses información personal ni realices pagos en sitios dudosos.
“YPF apoyará a cada ciudadano de Argentina y pagará desde $900 mil mensuales» es una de las frases falsas que están circulando.
Fraudes como este son frecuentes: prometen beneficios económicos , educativos o personales para tentar a las personas.
YPF y algunos medios involucrados ya aclararon que se trata de un engaño y que no tienen relación con este «programa».
Recordá: las estafas digitales también se camuflan detrás de grandes marcas.
Fuente: Buenos Aires Ciudad.-
