12 de noviembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Cuidado!!! Estafa viral: se hacen pasar por YPF

Redacción 2 horas atrás

Se está viralizando un falso programa de inversión para estafar a la gente.

Circulan posteos en redes y WhatsApp que usan la imagen de YPF y de medios conocidos para parecer reales. También incluyen un enlace engañoso para captar tus datos.

¿De qué se trata?

  • Prometen ganancias rápidas si invertís en supuestas acciones de YPF.
  • Muestran falsos “comentarios positivos” para parecer más creíbles.
  • Te piden tus datos personales y un depósito mínimo para inscribirte.
  • Aseguran que, si tenés dudas, un “gestor de cuenta” se comunicará con vos.

¿Cómo protegerte?

  • Desconfiá de propuestas que prometen ganancias fáciles.
  • Leé bien cada publicación o mensaje.
  • Verificá que la comunicación provenga de cuentas oficiales.
  • No ingreses información personal ni realices pagos en sitios dudosos.

“YPF apoyará a cada ciudadano de Argentina y pagará desde $900 mil mensuales» es una de las frases falsas que están circulando.

Fraudes como este son frecuentes: prometen beneficios económicos , educativos o personales  para tentar a las personas.

YPF y algunos medios involucrados ya aclararon que se trata de un engaño y que no tienen relación con este «programa».

Recordá: las estafas digitales también se camuflan detrás de grandes marcas.

Fuente: Buenos Aires Ciudad.-

Más historias

FARMACIA DE TURNO DEL MIÉRCOLES 12 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ZAMPELUNGHE

52 minutos atrás Redacción

A un mes de la desaparición de los jubilados Pedro y Juana en Chubut: la búsqueda se reduce a 4 kilómetros

3 horas atrás Redacción

El vicepresidente del Banco Central afirma que las restricciones cambiarias no «tardarán en ser levantadas»

4 horas atrás Redacción