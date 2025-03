La exhibición de la Fórmula 1 ya está en la Ciudad de Buenos Aires, donde abrirá sus puertas al público este sábado.

La Agencia Noticias Argentinas estuvo presente en la avant premiere y pudo dialogar con Carlos Cabrera, productor creativo de la muestra, y Sebastián Bulgheroni, jefe global CCO Global de de Fenix Entertainment, la empresa que hizo posible la llegada de esta exposición, quienes aseguraron que “el que no es fanático, terminará siéndolo”.

Además de adelantaron que hasta los más conocedores en la materia terminarán aprendiendo cosas: “En Londrés estuvo Damon Hill, quien reconoció que aprendió cosas que no sabía”, reveló Cabrera.

La entrevista completa de la Agencia Noticias Argentinas a Carlos Cabrera y Sebastián Bulgheroni:

NA: ¿Qué le genera la llegada de la exposición de la Fórmula 1 a la Argentina?

Sebastián Bulgheroni: ¿Qué pienso yo? Bueno, ¿qué nos genera? Ansiedad, felicidad, adrenalina, emoción, un mix de sentimientos positivos y energía positiva. Estamos trabajando en este proyecto hace muchísimos meses, desde mediados del 2023, pasando por distintas etapas, y la verdad es que hoy, con Sony, que hoy podamos inaugurar, abrir las puertas, nos marca un hito que ciertamente estamos esperando hace mucho tiempo.

Carlos Cabrera: Para nosotros es un placer, es devolver la pasión con la que trabajamos con esta exposición a un país que es un apasionado de la Fórmula 1, con grandes hitos de este deporte, y con una ilusión enorme, traer a un país hispanohablante con tanta tradición esta exposición, es un honor, la verdad, con mucha ilusión.

NA: ¿Qué tienen para decirle a la gente que todavía están en dudas sobre si venir o no? ¿Por qué tiene que hacerlo?

SB: ¿Por qué tiene que hacerlo? No vamos a obligar a nadie, vamos a motivarlos a que vengan y vamos a decir la verdad, porque realmente es un contenido diferencial, es un contenido distintivo, original, producido por F1, con la calidad de F1, en donde yo creo que todos somos parte o fuimos parte de la evolución de esta categoría, y eso es un poco lo que van a ver en esta exhibición. Como lo dice nuestro slogan, también es el pasado, el presente y el futuro de la Fórmula 1, y creo que todas nuestras generaciones han vibrado en distintos momentos con hitos y con logros de Fangio, de Friolán, de Reutemann, hoy de Colapinto, y bueno, todo eso también lo van a poder ver acá, van a poder ver muchos elementos de ellos, creo que a mis espaldas la cámara está pudiendo mostrar algunos de esos autos, más allá del primero que ven, que es el de Senna, el primer auto del conjunto Senna, después tenés atrás, en segunda instancia, el auto de Reutemann, más atrás el auto de Fangio, a mi derecha en otro pasillo está uno de los monos, uno de los trajes de Colapinto, yo creo que si la gente quiere entretenerse, divertirse, emocionarse e incluso aprender, porque acá se aprende mucho, hay mucho contenido didáctico e intuitivo cerca de la Fórmula 1, es el lugar para estar.

CC: Sí, esa es la clave, va a sorprender a todos, a los que son muy fans de la Fórmula 1, van a aprender cosas que no sabían, en Londres estuvo Damon Hill que reconoció que había descubierto cosas que no sabía, tanto de su padre como de Lotus, de Colin Chapman, y luego al que no es un fanático de la Fórmula 1, acabará siéndolo, porque las cosas que ves, las cosas que aprendes, la historia que hay, la modernidad, el futuro, cómo la Fórmula 1 evoluciona y es parte de esta evolución que tenemos con la sostenibilidad, con la tecnología, se van a sorprender, es algo que no es habitual ver hoy en día.

NA: Me comentaban que llevan varios meses planificando esto, ¿influyó la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 y el boom en la Argentina?

SB: Yo creo que el efecto de Franco quizás nos ayudó a acelerar un poco la marcha, porque el proyecto ya lo teníamos en carpetas de desarrollo, de producción, pero sin dudas el efecto que Franco generó en el público local nos hizo considerar ciertas variables como para que hoy se estemos inaugurando.

CC: Sí, sin duda alguna es una de las estrellas futuras de este deporte, sabemos que tendrá un asiento este año o el siguiente, que va a tener un gran futuro, y sin duda alguna queremos estar allí donde los nuevos fans demandan más información, demandan más cosas, pero también sin olvidarnos del pasado, y Argentina tiene un pasado en la Fórmula 1 que pocos países pueden igualar, y que también es interesante que los jóvenes y la gente que está empezando en la Fórmula aprendan y vean y descubran del tanto del pasado como del futuro.

NA: ¿Cuál es el piloto favorito a nivel histórico y en la actualidad de cada uno?

SB: Qué pregunta difícil, y me va a comprometer con mucha gente, pero histórico yo te diría por la época en que yo nací y lo que yo he vivido en mi casa, Reutemann fue un piloto que yo seguí mucho, luego a Michael Schumacher tuve una época en donde realmente me metí mucho en el mundo del automovilismo, en la Fórmula 1 y mi hice tifósi en ese momento. Yo hoy admiro a muchos pilotos por distintas cosas, por lo arriesgados que son, por su estrategia de manejo, por lo tácticos que son, y te puedo nombrar varios y por distintas cosas, pero Hamilton sin dudas es uno de ellos, Carlos Sainz también me gusta mucho como piloto, Max Verstappen me parece que es un distinto, «Checo» Pérez me gusta mucho los valores del trabajo en equipo, cómo lo llevó adelante y cómo ayudó a la escudería, te podría nombrar distintas cosas de varios, no tengo uno directo, creo que me quedo con distintas cosas de varios.

CC: Yo he tenido la oportunidad en este proyecto de aprender mucho de los que no conocía, del pasado, de los originales, y para mí una de las cosas que más me sorprendió es de Froilán González, esa persona con ese carácter, con ese cuerpo, que parece más un panadero que un ciclista de Fórmula 1, y que sea la primera persona que ganó un gran premio para Ferrari, la primera copa de Fórmula 1 de Ferrari es de un argentino de Froilán González, me parece espectacular, el de cómo conducía, en qué condiciones, con qué coches, con qué circuitos, se dejaba en la vida y dejaba en la pasión, ciertos caracteres de estos antiguos me encantan, y luego de la época como buen español, Fernando Alonso, que es el que hizo que explosionase todo en España con la Fórmula 1, sí, es uno de los «Magic» Alonso que le llamamos ahí en España. Y que siga corriendo, ¿verdad? Y que siga corriendo y que siga ganando a los de su misma categoría, por decirlo de alguna forma.

Noticias Argentinas.-