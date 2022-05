Cristina Fernández: «No hay pelea sino debate de ideas»

La Vicepresidenta recibió la distinción de la casa de altos estudios y brindó una ponencia sobre «Estado, Poder y Sociedad». Cuestionó a la oposición y a la Corte Suprema de Justicia.

Por Daniel Scarmbolo enviado especial de Télam.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que en el Gobierno «no hay pelea sino debate de ideas», durante una extensa disertación en la que lanzó duras críticas a la oposición y a la Corte Suprema de Justicia y cuestionó algunos aspectos de la marcha de la economía.

Fernández de Kirchner centró parte de su discurso en las cuestiones económicas y en la situación social del país y se lamentó porque de momento «no le estamos haciendo honor a tanta confianza» de la gente.

«Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó», dijo Cristina y bromeó con el hecho de que había recurrido al diccionario para encuadrar una situación que fue motivo de múltiples especulaciones en los medios de prensa y, que, aseguró, es un «debate» en el seno de la coalición gobernante.

Cristina Fernández formuló estas declaraciones en una Conferencia Magistral titulada ‘Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática», en la ciudad chaqueña de Resistencia, donde remarcó que haber elegido a Alberto Fernández para encabezar la fórmula del Frente de Todos (FdT) en las elecciones del 2019 fue «un acto inteligente y generoso» y afirmó que «nunca» tomó «una decisión desde las hormonas, sino de las neuronas».

La exmandataria expresó que se siente parte de un proyecto colectivo «que cumplió una hazaña tras la crisis de 2001» y recordó que, tras tres mandatos, el pueblo despidió al kirchnerismo con una plaza llena «de bote a bote».

La titular del Senado indicó además que cuando Alberto Fernández fue electo Presidente pudo «decidir libremente» la elección de los integrantes del «gabinete económico».

Foto Germn Pomar

Foto: Germán Pomar.

También se preguntó «qué funcionario hizo operaciones en off sobre las cajas» para mostrar a La Cámpora como interesada en manejar fondos públicos y espetó: «Hablan el off. Yo hablo y vivo en on».

Además, la vicepresidenta indicó que cuando Daniel Arroyo dejó el ministerio de Desarrollo Social para ser candidato a diputado nacional, el Presidente llamó al por entonces jefe de bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para decirle «que le gustaría que ese lugar lo ocupara Andrés ‘El cuervo’ Larroque», pero el legislador le contestó «que era mejor que se quede en la provincia».

«Es importante conocer estas cosas porque si no cunde el desánimo entre la gente y la militancia que acompaña este proyecto», completó.

La situación económica

Por otra parte, señaló que existe un «salto en las exportaciones» del país, tanto «por cantidad», como «por los precios».

«Casi 30 mil millones de dólares de superávit comercial y, sin embargo, tenemos problemas. ¿Qué pasa con la administración monetaria y cambiaria?», se preguntó la Vicepresidenta.

Fernández de Kirchner afirmó que «el principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria» que demanda dólares que necesita el país, y consideró que esta cuestión debe resolverse «con un gran acuerdo político».

AL PODER LE CONVIENE UNA CORTE CON POCOS INTEGRANTES PARA «PODER APRETARLOS»

La vicepresidenta consideró que “nunca se vio algo igual” a una Corte que declara “inconstitucional” una ley después de 16 años de vigencia, en relación al fallo que derogó la conformación del Consejo de la Magistratura, y afirmó que “al poder le conviene” un máximo tribunal con pocos integrantes para “apretarlos con las tapas de los diarios».

«Nunca se vio algo igual al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura 16 años después de que se sancionara esa ley. Son cuatro períodos presidenciales y ochos turnos electorales», señaló Cristina Fernández.

La vicepresidenta formuló estas declaraciones un día después de que se realizara una marcha al Palacio de Tribunales para pedir la renuncia de Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal y criticó que el magistrado «se haya votado a si mismo» para encabezar ese cuerpo.

«Hoy tenemos una Corte de cuatro miembros y por eso su presidente se tuvo que votar así mismo. Al poder le conviene que sean pocos (los ministros del máximo tribunal) para poder apretarlos con las tapas de los diarios», fustigó la exmandataria.

La vicepresidenta denunció además la existencia del Partido Judicial, al indicar que “cuando un gobernante quiere hacer cumplir una ley aparece una cautelar del Poder Judicial para impedirlo”, y al respecto recordó el caso del decreto del Poder Ejecutivo que declaró como «esencial» el servicio de provisión de internet, al señalar que la aplicación de esa medida depende de una decisión que «duerme en la Corte» Suprema.

Además, cuestionó a la oposición por impulsar un proyecto para el uso de una boleta única de papel para las próximas elecciones, al considerar que «la sociedad» tiene problemas más importantes, como que «no tiene laburo y no le alcanza la guita».

Consideró asimismo que «hay que revisar algunas cosas» con el objetivo de resolver «un fenómeno que se está dando en Argentina», por el que los «trabajadores en relación de dependencia son pobres».

«Esto nunca había pasado; la pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal. Por qué es esto?», se preguntó la Vicepresidenta-

Las cuestiones judiciales

Por otra parte, Fernández de Kirchner reseñó que «nunca se vio algo igual» a una Corte Suprema de Justicia que declara «inconstitucional» una ley después de 16 años de vigencia, en relación al fallo que derogó la conformación del Consejo de la Magistratura, y afirmó que «al poder le conviene» un máximo tribunal con pocos integrantes para «apretarlos con las tapas de los diarios».

En otro orden, la presidenta del Senado puntualizó que si tuviera que elegir una Constitución de las que rigieron en Argentina se quedaría con «la de 1853», aunque aclaró que la más le gustó fue la sancionada en 1949 bajo el Gobierno de Juan Domingo Perón.

Asimismo, denunció que «cuando un gobernante quiere hacer cumplir una ley aparece una cautelar del Poder Judicial para impedirlo».

Fernández de Kirchner resaltó que todavía no se puede hacer cumplir el decreto que establece que internet debe ser un servicio público esencial por que «duerme en la Corte».

El el rol del Estado en la economía

La vicepresidenta subrayó también que «el capitalismo va donde gana plata y donde le conviene» y advirtió que «no es cuestión de ideologías» ni de posturas «internacionales».

Fernández de Kirchner puso como ejemplo el desarrollo generado en la República Popular China en los últimos 70 años e ironizó: «Hay un latiguillo que dice que las inversiones van donde hay seguridad jurídica. Hola, ¿Qué tal? Las mayores inversiones en las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo se dan en China».

Foto Germn Pomar

Foto: Germán Pomar.

La dos veces Presidenta de la Nación en el período 2007-2015 consideró que el capitalismo se convirtió «en un sistema de producción de bienes y servicios que sea independizado de las ideologías» y destacó al sistema de producción que implementa China como uno de los modelos «más exitosos»,

Además, reivindicó el rol del Estado para el desarrollo del «país profundo» y diferenció el «mérito» del esfuerzo con la idea de la «meritocracia».

«Quienes no han visto las dificultades de las familias del país profundo para que sus hijos estudien… Es muy difícil valorar desde los grandes centros urbanos a los lugares, donde si no llega el Estado con su decisión, no hay oportunidades», expresó la Vicepresidenta, quien defendió el mérito del esfuerzo, pero rechazó el concepto de «meritocracia».

En el Salón de Convenciones Gala de la capital chaqueña, Cristina Kirchner recibió el título de Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), el máximo galardón académico, y los símbolos de su distinción, como el título académico, una estola y una medalla.

Los encargados de entregar los atributos del lauro a la Vicepresidenta fueron el rector de la Uncaus, Germán Oestmann; y el vicerrector, Manuel García Sola.

TERCERA DISERTACIÓN PÚBLICA DEL AÑO DE LA VICEPRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

Cristina Fernández de Kirchner ofreció en el Centro de Convenciones Gala, en la ciudad chaqueña de Resistencia, su tercera disertación pública del año, luego de las realizadas en Tegucigalpa, adonde brindó una Conferencia Magistral en el marco de la asunción presidencial en Honduras de Xiomara Castro; y en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), en Buenos Aires.

_____

El 26 de enero Fernández de Kirchner afirmó en Tegucigalpa que «de la misma manera que se financiaban golpes militares» en el siglo XX «se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina» y advirtió sobre nuevos intentos de que prevalezca el neoliberalismo en la región.

La Vicepresidenta brindó en esa oportunidad la Conferencia Magistral «Los Pueblos siempre vuelven», en la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, donde recordó que «a fines del siglo XX, luego de haberse impuesto el neoliberalismo en toda la región, con la tragedia social, económica, de disgregación nacional, comienzan a surgir nuevos movimientos populares y nacionales», y entonces advirtió que «los pueblos siempre vuelven» con «otros nombres y protagonistas, pero con el mismo objetivo de siempre: la autodeterminación de los pueblos».

_____

El 13 de abril, la Vicepresidenta encabezó en el centro Cultural Kirchner de Buenos Aires la apertura de una nueva Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), bajo el lema «Una recuperación económica justa, inclusiva y en paz», donde había abogado por la necesidad de «una ingeniería nueva para abordar el problema de la desigualdad» tras la pandemia de coronavirus en todo el mundo, reivindicó el rol del Estado y calificó de «necios y cínicos» a quienes niegan su importancia.

La titular del Senado aseveró aquella vez que los gobiernos del mundo deben «abocarse a lograr una ingeniería nueva que permita abordar con mayor eficiencia, justicia y equidad el problema de la desigualdad» y asimismo afirmó que se requieren «normas de derecho internacional que sean respetadas por todos los países, sin ningún tipo de distinción», y remarcó que «las desigualdades son producto de las decisiones políticas o de no tomar decisiones políticas».

_____

El de hoy fue el primer viaje de Cristina Kirchner al interior del país en su carácter de Vicepresidenta de la Nación.

Estuvieron presentes el gobernador chaqueño, Jorge Milton Capitanich; la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; el senador por Neuquén, Oscar Parrilli; los senadores nacionales por Chaco, María Inés Pilatti Vergara y Antonio José Rodas; el diputado nacional chaqueño Jorge Leiva; la secretaria del Senado, María Luz Alonso; y otras autoridades de la provincia anfitriona.

______

Las 4.200 acreditaciones para el encuentro de hoy en Centro de Convenciones, ubicado en el hotel Gala, en el kilómetro 1003 de la ruta nacional 11, en las afueras de Resistencia, se agotaron ayer mismo.

Afuera se montaron pantallas gigantes, para los alrededor de 6.000 militantes que se apostaron detrás del Centro de Convenciones, en el marco de un gran operativo de seguridad a cargo de la policía provincial.

La presencia de la Vicepresidenta generó también un especial interés por parte de los medios de prensa capitalinos y una amplia cobertura a través de sus respectivos enviados.

______

La Cámpora, Kolina, Asociación Civil Chaco Puede, Plaza Presente – Diego Bernachea Conducción, Fundación Un Corazón Feliz, Colectivo Nacional. Agrupación Madres sin Techo, Mujeres peronistas con Cristina, Movimiento Argentino, Frente para el cambio y Movimiento Juan Domingo Perón fueron algunas de las agrupaciones presentes.

«Néstor y Cristina han traído fresco del sur del país y con Coqui vamos a llevar el calor del norte», rezaba una cartulina de forma de corazón en medio de la multitud.

Hacia allí se dirigieron luego del acto en el Centro de Convenciones Gala la Vicepresidenta y Capitanich, para saludar a la militancia.

Télam.-

Foto: Germán Pomar.-