Crimen narco: Hay sospechosos que están detenidos por los homicidios y se negaron a declarar

Hay cuatro sospechosos por los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela que se negaron a declarar ante el fiscal Gastón Duplaá.

De acuerdo al comunicado que accedió la agencia Noticias Argentinas, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas.

El funcionario judicial dispuso que los dos hombres y las dos mujeres permanezcan arrestados por el delito de “Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Sin embargo, Duplaá abandonó la investigación y el caso será asumido este viernes por el fiscal Adrián Arribas, que le confirmó a NA: “La pedí para mañana a las 8:00 de la mañana con todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”.

El comunicado del fiscal saliente

El fiscal que hasta este jueves estaba a cargo de la causa, Gastón Duplaá, dio a conocer un comunicado en el que explica los motivos de su salida de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela.

«Por la especialidad en la materia y temática de la Fiscalía de Homicidios del Departamento Judicial La Matanza, y habiéndose acreditado la identidad de las víctimas, dispuse remitir las actuaciones a dicha Fiscalía por resultar competente, toda vez que la investigación por averiguación de paradero ha perdido lamentable y tristemente virtualidad», indicó Duplaá.

Y agregó: «Cabe señalar que lo resuelto tuvo lugar luego de haber adoptado las medidas urgentes necesarias para asegurar la obtención y conservación de la prueba (allanamientos de urgencia, detenciones y demás diligencias inaplazables). Asimismo, una vez efectivizadas las detenciones y celebradas las audiencias indagatorias pertinentes, se dispuso la remisión correspondiente».

