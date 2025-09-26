Alerta roja para Milei: se desploma su imagen y una figura del peronismo se dispara en las encuestas

Una encuesta nacional de RDT Consultores, una firma que hasta antes de las elecciones de 2023 se mostraba optimista respecto a Javier Milei, encendió las alarmas en el Gobierno. El último estudio refleja que la desaprobación de la gestión presidencial alcanzó el 51,5%, mientras que la aprobación retrocedió al 34%. El desplome se da en un contexto de recesión económica que golpea directamente el bolsillo de los argentinos.

El informe, realizado entre el 10 y el 15 de septiembre, muestra una caída de más de 6 puntos en la imagen positiva del Presidente y de 4,6 puntos en la aprobación de su gestión. La imagen de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también registra un «marcado desplome».

El bolsillo mata relato y Kicillof se fortalece

La principal causa del retroceso del oficialismo es la recesión económica. Según supo Noticias Argentinas, el estudio confirma que la pérdida de poder adquisitivo y el empleo son las inquietudes centrales de la sociedad. La baja de la inflación, que fue un pilar del discurso oficial, «dejó de ser un valor diferencial», ya que la preocupación ahora se centra en el estancamiento y la caída de los ingresos reales.

En este escenario, la encuesta muestra un dato sorprendente en la vereda opuesta: la imagen del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, exhibe una mejora de 8,6 puntos, un crecimiento que lo posiciona incluso por encima de la expresidenta Cristina Kirchner.

Noticias Argentinas.-

