Costos de transporte cierran marzo con alza del 10,15%

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Los costos de transporte saltan un 10,15% en marzo: la cifra más alta en dos años. –Luego de 26 meses, los costos del transporte de cargas volvieron a registrar un incremento de dos dígitos al cerrar marzo con un aumento de 10,15%, impulsados principalmente por el desproporcionado salto en el precio del gasoil.

De esta manera, el Índice de Costos del Transporte (ICT) de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) acumula 15% de incremento en el primer trimestre de 2026 (enero-marzo) y 48% en los últimos 12 meses.

Tal como advirtió FADEEAC, la continua escalada en el precio del gasoil fue el motor de la suba. El combustible, que representa aproximadamente el 35% de la estructura de costos, sufrió un aumento promedio del 24,7% en marzo, aunque en algunas ciudades del interior y de modo particular en la modalidad “a granel” (mayorista), que usan primordialmente las empresas de transporte, superó el 27%.

La velocidad del ajuste no tiene antecedentes cercanos: solo en marzo se concentró más de la mitad de todo el aumento registrado en 2025. Mientras que el año pasado el gasoil subió un 45%, en apenas 31 días de marzo los precios se incrementaron entre 3 y 5 veces.

“El sector vive una situación crítica. Históricamente el litro de gasoil osciló entre 0,80 y 1,20 dólares. Hoy esa cifra trepa a US$ 1,60 y no solo lo ubica como uno de los valores más altos de la última década, sino como uno de los más elevados entre los países de la región”, describió Cristian Sanz, Presidente de FADEEAC.

Realidad externa y local

Si bien el crudo Brent saltó de US$ 65 a más de US$ 100 por el conflicto en Medio Oriente, el impacto interno se vio agravado por el debilitamiento de los mecanismos que permitan desacoplar los precios internos de los internacionales y moderar el shock externo, a pesar de la pujante producción local de petróleo en Vaca Muerta.

“El desproporcionado aumento de los precios del gasoil en marzo pone a nuestra actividad en una situación muy compleja, teniendo en cuenta la gravitación del combustible en las operaciones, las señales de desaceleración en la economía real y el deterioro de la infraestructura vial”, dijo Sanz.

En este contexto, también se advierte que la dinámica de costos comienza a trasladarse a un plano operativo.

“Hoy el problema ya no es sólo el nivel de costos, sino la imposibilidad de absorber su velocidad de ajuste dentro de esquemas tarifarios que están previamente pactados. El desfasaje supera el 20% en muchos contratos vigentes y eso nos deja operando a pérdida. Si esta dinámica persiste, el riesgo no es únicamente inflacionario, sino operativo: pueden empezar a registrarse incumplimientos en los servicios y tensiones en el abastecimiento, porque el sistema no está preparado para absorber un shock de esta magnitud en tan poco tiempo”, agregó el Presidente de FADEEAC.

Por su parte, los especialistas del Departamento de Estudios Económicos de FADEEAC señalaron que en el primer trimestre de 2026 el Combustible acumula un aumento de 29% y que, en medio de este contexto, volvió a diferirse la aplicación plena de la actualización de los impuestos al Combustible (Decreto 116/26).

Qué pasó con los otros rubros

El ICT que elabora FADEEAC y audita la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), releva el comportamiento de 11 rubros que inciden directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia técnica clave para la determinación y actualización de tarifas del sector.

En marzo, detrás del Combustible -que encabeza el ranking de aumentos-, se ubicó Peajes, con una suba de 8,26 %, (en febrero 13,3%), teniendo en cuenta nuevos incrementos mensuales en los accesos a CABA.

En tercer lugar, Personal (Conducción), 4,57%, con la entrada en vigencia de la primera cuota del actual CCT 40/89, abarcando actualizaciones mensuales en la mano de obra desde marzo a agosto de 2026. Con impacto asimismo en los rubros componentes relacionados, Reparaciones (1,69%) -en un contexto de creciente deterioro de la infraestructura para operar debido al deficiente mantenimiento de rutas y caminos-, y Gastos Generales (1,58%).

También se registraron incrementos en Lubricantes (3,67%), Neumáticos (2,13%), y Costo financiero (6,46%).

El resto de los rubros (Material Rodante; Seguros; Patentes y tasas -con variaciones anuales-) no mostró modificaciones respecto de febrero.

Gentileza: rm-forwarding

Foto archivo de www.rpereznet.com.ar

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