“Banda de los falsos tenistas”: tenía pedido de captura internacional y lo detuvieron en Constitución

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Un delincuente colombiano de 30 años fue detenido en el barrio porteño de Constitución, acusado de integrar la denominada “banda de los falsos tenistas”, una organización que se hacía pasar por deportistas para ingresar a edificios y robar departamentos con llaves clonadas.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el aprehendido contaba con un pedido de captura internacional vigente emitido por el Juzgado 29 de Bogotá, por el delito de hurto calificado agravado, por lo que quedó a disposición de Interpol tras el procedimiento.

El sospechoso fue arrestado en la calle San José al 1900 por personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, que llevaba adelante tareas investigativas en la zona. La pesquisa se había iniciado tras un robo cometido en enero en un inmueble del barrio de Villa Urquiza.

Según la investigación, el hombre fue identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad y la exploración de perfiles públicos en redes sociales. Además, contaba con antecedentes penales por robo y violación de medidas restrictivas.

Las filmaciones lo habían captado en enero junto a otros cómplices, vestidos con ropa deportiva y con estuches de raquetas de tenis en su poder, cuando ingresaban a un edificio en Villa Urquiza mediante el uso de una llave electrónica clonada.

Una vez dentro del departamento, los malvivientes forzaban las cerraduras de las viviendas que se encontraban sin ocupantes para sustraer distintos elementos de valor.

Tras más de dos meses de tareas de investigación y seguimiento, el señalado fue localizado y finalmente interceptado en Constitución.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo del juez subrogante Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría 21 de la doctora Antise, que dispuso la detención del imputado y su alojamiento en una sede de Interpol de la Policía Federal, en virtud del requerimiento internacional vigente en su contra.

Noticias Argentinas.-

Foto Policía.-

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