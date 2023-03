Corrupción de menores: Corazza quedó alojado en el penal de Ezeiza y Charpenet iría a Marcos Paz

Los cuatro detenidos por la causa aguardan su situación procesal, por la cual el magistrado debe definir si les dicta o no la prisión preventiva.

El productor y ganador de la primera edición de Gran Hermano en 2001, Marcelo Corazza, quedó este jueves alojado en el Complejo Penitenciario Federal número 1 de Ezeiza, donde permanecerá hasta que el juez de instrucción Javier Sánchez Sarmiento define su situación procesal en relación a la causa por la cual se lo acusa junto a otras tres personas de corrupción de menores y abuso sexual.

Fuentes judiciales revelaron a NA que este jueves por la tarde Corazza se sometió «a los controles médicos de rutina como cualquier ingreso de interno» y luego se definía en qué módulo iba a estar, pero ya quedaba en Ezeiza, cárcel perteneciente al Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Por su parte, Andrés Charpenet ya tenía orden de traslado desde la Unidad 28 de Tribunales hacia el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, previsto para las próximas horas.

En tanto, Francisco Rolando Angelotti y Raúl Mermet continuaban en la Unidad 28, a dónde llegaron este jueves desde diferentes alcaldías pertenecientes a la Policía de la Ciudad. Todos fueron indagados en las últimas horas y se negaron a responder preguntas del juzgado y la fiscalía de Patricio Lugones.

«No tengo nada que ver con esto, estoy pasando por el peor momento de mi vida, no puedo creer que esté pasando. Desconozco a las personas que me nombraron. Mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder ver bien la causa. Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que me puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios», dijo Corazza en su indagatoria.

No obstante, luego de ello, se negó a responder preguntas del juzgado y la fiscalía. El ganador de Gran Hermano 2001 está imputado junto a los otros tres por abuso sexual y corrupción de menores por hechos que se remontan a 1999 y que siguieron hasta la actualidad.

Según fuentes del caso son 11 las víctimas identificadas y la causa se inició con la declaración de dos menores en octubre pasado.

Escrito por Noticias Argentinas. NA – Buenos Aires, Argentina.-