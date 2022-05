Copa de la Liga: ¿cómo quedaron los cuartos de final y cuándo se juegan?

Este domingo quedaron definidos las posiciones de la Zona 1 y Zona 2 de la Copa de la Liga, y en consecuencia, los cruces de cuartos de final.

Entre el martes y el miércoles de esta semana se conocerían a los cuatro semifinalistas que jugarán en cancha neutral por un lugar en la final.

Zona 1:

Racing

River

Defensa y Justicia

Argentinos Juniors

Zona 2:

Estudiantes

Boca

Tigre

Aldosivi

¿Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga?

Racing vs Aldosivi

Boca vs Defensa y Justicia

Estudiantes vs Argentinos Juniors

River vs Tigre

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa de la Liga

Aún sin confirmación oficial, los partidos de cuartos de final se disputarán entre martes y miércoles de la semana entrante. Racing, Boca, Estudiantes y River serán locales en sus respectivos partidos.

A la espera del anuncio por parte de las autoridades de AFA y la Liga Profesional de fútbol, el calendario de los cuartos de final sería el siguiente:

Racing vs Aldosivi – martes 10/05 a las 19 horas en el Cilindro de Avellaneda.

Boca vs Defensa y Justicia – martes 10/05 a las 21.30 horas en la Bombonera.

Estudiantes vs Argentinos Juniors – miércoles 11/05 a las 19 horas en UNO de La Plata.

River vs Tigre – miércoles 11/05 a las 21.30 horas en el Monumental.

Gentileza de MinutoUno.-