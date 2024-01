Continúa la fumigación en espacios verdes en Roque Pérez

Ayer jueves día 4 de enero, en el horario de 19.30 hasta 1.30 horas, se realizó el trabajo de fumigación en las siguiente plazas y espacios verdes;

-Plaza Vicente Martelli

-Plazoleta Héroes de Malvinas

-Plaza René Favaloro

-Plaza Almirante Brown

-Plaza San Juan

-Plaza Paula Albarracín

Dependiendo de las condiciones climáticas (lluvias sábado y domingo), el día Lunes se retomarán los trabajos de fumigación.

Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas) o evitando que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos y cepillando frecuentemente (portamacetas, bebederos), o poniendo los mismos al resguardo bajo techo (botellas retornables).

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito

La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que sólo se recomienda cuando se detectan los casos con sospecha de dengue y para aquellas áreas donde está confirmada la presencia del mosquito vector, y siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan y puedan acumular agua en las casas y espacios públicos.

¿Cómo podemos prevenir el dengue?

* Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

* Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).

* Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

* Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.

* Manteniendo los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

* Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.

* Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

* Vertiendo agua hirviendo en las rejillas y colocándoles tela mosquitera.

También es importante para prevenir las picaduras del mosquito:

* Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

* Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

* Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones.

* Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

* Utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.