Conductores de TV se burlaron de Tini Stoessel y luego pidieron disculpas

Ahora lo entiendo a De Paul», lanzó el conductor. “Te pido que mires su ombligo”, dijo una de las animadoras. “No, no quiero mirar, voy a tener pesadillas” respondía la otra. Mientras de fondo sonaba «La Triple T».

Las disculpas:

Los conductores paraguayos Chipi Vera y Eva Rodriguez utilizaron sus redes para pedir disculpas por los comentarios despectivos sobre el cuerpo de la cantante Tini Stoessel.

“Fue un comentario desafortunado y quiero pedir disculpas. Creíamos que teníamos los micrófonos apagados. Fue un error y esto me va a dejar una gran lección. No fue algo que lo pensamos. Salió al aire porque tenía que pasar. La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas. Tengo también partes de mi cuerpo que no me gustan. Cometí un error”, dijo la mujer en su descargo.

“Quiero pedir disculpas por los comentarios que salieron al aire. Sé que mis compañeras también están sacando un comunicado. Pero de mi parte quiero pedir disculpas”, clamó Chipi Vera por su lado. El periodista adujo que cuando dijo «ahora entiendo a De Paul» es porque «Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista».

Fuente: MinutoUno.-