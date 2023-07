Condenan a 6 años de prisión a exintendente peronista

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín, integrado por los jueces Karina Piegari, Pablo Mases y Esteban Melilli, condenó hoy a la pena de 6 años de prisión al exintendente de Lincoln, Jorge Fernández, acusado de cometer delitos de corrupción durante su gestión al frente de ese municipio. Además, dictó para él la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos «por asociación ilícita, en concurso real con defraudación contra la administración pública en reiteradas oportunidades en concurso real con uso de documentos falsos durante los años 2009 y 2012». También condenó al ex contador municipal, Walter Daniel Fernández a la pena de cinco años e inhabilitación para ejercer cargos públicos;Al ex tesorero, Marcelo Roberto Porto, a la

pena de cinco años de prisión e idéntica inhabilitación. Por su parte, el ex secretario

de Hacienda, Mario Enrique Ruíz, resultó absuelto por “no hallarse indicios

probatorios” en su contra. El Ministerio Público Fiscal de Junín, encabezado por Esteban Pedernera Esteban Pedernera, había pedido 9 años para el exintendente de Lincoln, Jorge Fernández (FdT). Lo hizo luego de cuatro días de audiencias y 16 testigos, la fiscalía se expidió en el marco de la etapa de alegatos del juicio en el Tribunal Oral contra el exalcalde y los exfuncionarios Walter Fernández, Marcelo Porto y Mario Ruiz. Fernández, quien ya cumplió 2 años de prisión, fue acusado por los delitos de “asociación ilícita, falsificación de instrumentos, uso de instrumento ideológico falso y fefraudación contra la administración pública”. Como informó La Tecla.info, el ex intendente que pertenecía al Frente Para la Victoria fue detenido en el año 2018, luego de que un fallo del Tribunal de Cuentas diera cuenta de los presuntos delitos que cometieron los funcionarios: la adquisición de bienes y servicios por proveedores que no estaban inscriptos en el municipio; facturas cobradas por funcionarios y firmas que no coinciden entre los cheques y los Recibos de Pagos. Fernández inscribió su lista buscando volver al municipio a través de su participación en la PASO de Unión por la Patria.