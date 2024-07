Con el próximo lanzamiento del servicio de noticias de RTA, se modifica el mapa de agencias de noticias en el mundo

La mayor parte de los países del mundo -casi el 90%- dispone de al menos un servicio de agencia de noticias. El financiamiento estatal directo o indirecto es primordial para sostener los servicios de agencias de noticias en todo el mundo. De los países que cuentan con este tipo de servicio, en el 91% el principal o el único servicio tiene total o mayoritariamente financiamiento estatal. Así se desprende del informe “Mapa del financiamiento de las agencias de noticias en el mundo y el caso Télam”, elaborado por el investigador del Centro de Estudios de Comunicación Aplicada de la Universidad Austral, Guillermo Nanni, a partir del anunciado cierre de la agencia pública de noticias en el país. Según el relevamiento, en la gran mayoría de los países, donde el principal servicio de agencia noticias se sostiene con financiamiento estatal, es una agencia de noticias propiamente dicha, en contraposición a los servicios que son sistemas unificados de medios públicos. El informe incluye una situación de las agencias de noticias, públicas y privadas, en el mundo, cómo es su financiamiento, la relación con el PBI de cada país y la situación particular en Latinoamérica, entre otras cuestiones. “El cierre de Télam, no solo marcó el fin de una agencia estatal, sino que también dejó un vacío en la provisión de una cobertura amplia de noticias de todo el país. Ahora con la incorporación de los periodistas de Télam a RTA estamos frente a un nuevo esquema unificado de medios públicos más concentrado como ocurre en varios países», sostiene Nanni en las conclusiones del documento. Para el investigador, “el desafío por delante es lograr que cuando se lance el nuevo servicio de noticias sea federal, cuente con corresponsales en todas las provincias y que la cobertura siga siendo amplia, tal como lo era con Télam”. En tanto, para Fernando Ruiz, expresidente de FOPEA, miembro de la Academia Nacional de Periodismo y profesor de la Universidad Austral, «es importante que exista un tejido periodístico que interconecte las distintas provincias entre sí. Si no circula en forma regular la información desde cada lugar del país, se genera una desconexión que puede desdibujar nuestra verdadera realidad nacional. Ya tenemos una muy intensa y hermética burbuja Buenos Aires que pretende ser el país entero. Por eso, las agencias nacionales son clave». El cierre de la agencia Télam fue anunciado el pasado 1 de marzo por el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa, al dejar inaugurada las sesiones ordinarias del Congreso de este año. Tres días después, las sedes de la agencia en la ciudad de Buenos Aires fueron valladas, sus trabajadores dispensados, y su cablera y página web dejaron de funcionar. Cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno emitió un decreto en el que oficializó la transformación de Télam en una agencia de publicidad. Tal como lo anunciaron los propios trabajadores, después de 128 días de acampes ininterrumpidos en los dos edificios de la agencia de noticias y publicidad Télam, el miércoles 10 de julio los periodistas volverán a sus tareas laborales, mientras se prepara el lanzamiento del servicio de noticias que dependería de Radio Televisión Argentina (RTA).