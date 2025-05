En un momento crítico para el peronismo, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, convocó formalmente al Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) para reunirse el próximo martes 20 de mayo, pero por Zoom.

Cabe recordar que inicialmente la reunión había sido fijada para el 25 de abril, pero fue pospuesta como muestra de respeto y luto, “en honor a la memoria de nuestro querido papa Francisco”, expresaron en el comunicado del PJ, justificando la reprogramación hasta que las exequias fueran concluidas.

Finalmente, el martes se consumará el encuentro, en modalidad virtual. Fue organizado tras un acuerdo entre Insfrán y Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del partido. El contexto no difiere demasiado de las semanas anteriores: se hará en un marco de tensiones internas del peronismo bonaerense y de pugnas por la confección de listas para las próximas elecciones.

La convocatoria tratará temas esenciales como la Comisión de Poderes, la Aprobación de los Estados Contables del Ejercicio 2024, la Intervención en los distritos de Jujuy, Salta y Misiones, y un informe sobre la Normalización del PJ en el distrito Corrientes. La cita será el próximo martes 20 de mayo a partir de las 17, a través de Internet, a pesar de que circuló una versión de que se haría en forma tradicional, por la mañana, en el mítico microestadio Héctor Etchart del Club Ferro Carril Oeste.

Con el peronismo bonaerense en plena guerra, el Congreso del PJ se reúne por Zoom

La invitación que recibieron los congresales.

Por el momento, no hay certezas sobre la participación de gobernadores peronistas como Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo en el encuentro. Estos actores regionales tienen un papel crucial en el armado de listas y decisiones que marcarán el mapa electoral. La ausencia de Kicillof de cargos formales en el PJ, desde la renovación de autoridades, es una de las evidencias de la tensión interna y su objetivo de construir un poder autónomo con miras al 2027.

Peronismo en llamas en la PBA

En la provincia de Buenos Aires los ánimos no son de los mejores en el justicialismo y la unidad de todos los sectores de cara a las elecciones es un desafío complejo para Unión por la Patria. La disputa entre el kicillofismo y el camporismo no está resuelta y no parece encontrar un camino común en el corto plazo.

Sobre la situación nacional, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió a los comicios que se llevaron a cabo el domingo en el que el kirchnerismo no tuvo buenas actuaciones. “No ha sido un día feliz para el peronismo”, sentenció. Asimismo, añadió: “No han sido buenos los resultados, no tengo mucho más para decir”. Luego fue consultado sobre si los resultados cosechados por el PJ nacional -conducido por Cristina Kirchner- pueden impactar en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, manifestó: “Realmente no lo sé, realmente no lo sé porque mirá con todos los problemas que tenemos en el peronismo bonaerense si me voy a andar metiendo en las otras provincias”.

En cuanto al panorama sobre el PJ Bonaerense, presidido por Máximo Kirchner, la dirigente bonaerense Macarena Kunkel realizó declaraciones en el streaming Uno Tres Cinco. En ese aspecto, se mostró preocupada y expuso sus críticas ante la poca actividad partidaria en un contexto político, social y económico convulsionado a raíz del ajuste que lleva a cabo el presidente, Javier Milei.

“Si Milei nos ganó por más de 11 puntos en el balotaje, incluso estando más o menos unidos, hay que hacer una reflexión profunda. Estamos complicados si no repensamos lo que tenemos que hacer”, dijo. A su vez, manifestó: “El PJ no se reúne. En dos años y medio se juntaron solo tres veces. Algunas cosas pasaron en ese tiempo y hubiera estado bueno charlarlas”.

Kunkel, consejera de la Juventud del PJ bonaerense, reclamó un rol más activo del partido y cuestionó la mirada reduccionista de quienes lo consideran un mero sello electoral: “El PJ es una herramienta política. En distritos como Florencio Varela, donde milito, es el centro de la vida política, un ámbito de debate y organización”.

Respecto de las tensiones internas, advierte que no son promovidas por Kicillof: “Todo lo contrario. Tiene una gran paciencia, incluso cuando desde sectores de su propio gobierno no lo defienden. Ojalá quienes tienen que sentarse a acordar lo hagan, porque es lo que espera la sociedad”. Aunque remarcó la figura de Cristina Fernández de Kirchner “una referencia que no vamos a perder”, insistió en que hoy la conducción debe dar lugar a nuevas figuras y liderazgos. “Axel es un emergente de ese proceso político, y todos los días le hace honor a esos 12 años y medio de gobierno”, aseguró.

Gray solicitó que el Congreso Nacional del PJ sea presencial

El intendente de Esteban Echeverría y presidente del Partido Justicialista de esa localidad, Fernando Gray, le solicitó formalmente a Gildo Insfrán, presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, que suspenda la convocatoria a dicho congreso, que pretende realizarse en modalidad virtual el 20 de mayo, y se cite a una reunión presencial en la que esté garantizada la participación de todos los congresales.

“Como manifesté en reiteradas oportunidades, el Partido Justicialista se encuentra fragmentado y disperso, y los últimos resultados electorales dan cuenta de ello. La única manera de resolver esta situación es garantizando mecanismos amplios de participación partidaria para que todos los sectores tengan la oportunidad de debatir y expresarse en el ámbito correspondiente. Realizar una reunión del Congreso Nacional de manera virtual vía Zoom implica, justamente, todo lo contrario. No hay que tenerle miedo al debate”, expresó Fernando Gray.

Asimismo, el intendente afirmó: “El Congreso Nacional del Partido Justicialista es el máximo organismo partidario que debe garantizar el debate cara a cara, ya que esa será la única forma de arribar a los consensos que nos permitan construir una alternativa para volver a ser la esperanza de millones de argentinas y argentinos que sufren las políticas de ajuste brutal del gobierno de Milei”.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

Me gusta esto: Me gusta Cargando...