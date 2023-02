Con críticas al Gobierno y sin candidato a presidente, los movimientos sociales defienden la unidad pero exigen internas en el FdT

El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie formaron el nuevo partido La Patria de los Comunes para competir en las PASO. En su último acto, exaltaron las figuras de Perón y Néstor Kirchner, pero evitaron mencionar a Alberto Fernández y a CFK.

Es el partido político más joven del país. Sus dirigentes aseguran representar a los habitantes de los barrios populares, a los que los políticos tradicionales “no ven”. Los dirigentes sociales que integran La Patria de los Comunes, critican al gobierno que ellos mismos integran: “No entienden lo que somos en la profundidad”, explican. Forman parte de un proceso de innovación profunda, de un nuevo conflicto social que exteriorizan, en la Argentina y en el mundo, los nuevos trabajadores, los de la economía popular.

Son millones de personas que ganan el sustento diario sin ningún beneficio social: no están sindicalizados y realizan sus labores de manera informal. La flamante expresión política que integra el Frente de Todos (FdT) y que ayer se presentó en sociedad, “nació de un problema, la falta de trabajo que se hizo crónica”.

Son, también, la expresión de un nuevo sujeto social al que el Papa Francisco llamó “poetas sociales” por “la capacidad y el coraje de crear esperanza y dignidad”. En palabras de Jorge Bergoglio, “son los trabajadores de los movimientos populares”. De hecho, el el jefe de la Iglesia Católica mantiene relación estrecha con alguno de ellos a quienes recibe en el Vaticano o en Santa Marta.

El viernes, desde la sala de concierto del Torquato Tasso, los dirigentes que expusieron los lineamientos del partido político que disputará las elecciones PASO con candidatos propios dentro de la convulsionada interna de la alianza gobernante, exaltaron, en más de una oportunidad las figuras de los ex presidentes Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner, pero evitaron mencionar a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Fue un mensaje hacia el interior del Gobierno.

"La sociedad se construye gracias a la potencia del pueblo, en su capacidad de producir lo común. Es hora de transformar esa potencia en poder, de darnos los medios para expresar directamente el deseo del pueblo", expresan los dirigentes de La Patria de los Comunes en un fragmento de la presentación del partido.

“Nosotros no tenemos candidatos”, dijo Emilio Pérsico, el presidente de La Patria de los Comunes y uno de los líderes del Movimiento Evita, cuando se le consultó su opinión sobre la posible búsqueda de reelección del Jefe de Estado, y del pedido del kirchnerismo para que la Vicepresidenta de la Nación busque su tercer mandato.

A frase seguida, el secretario de Economía Social agregó: “Estamos buscando la unidad como elementos central. Vamos a apoyar al candidato que esté en mejores condiciones de ganar. No queremos volver a pasar el terrible período macrista. Si hay más de un candidato, hay que ir a las PASO. Va a ser mucho más sencillo resolver el candidato del Frente de Todos que el de la oposición. La oposición tiene un quilombo. El nuestro no va a ser así. El Frente de Todos tiene todas las condiciones para ganar, sobre todo sabiendo lo que son los otros. Nos une mucho el espanto, como diría (Jorge Luis) Borges; pero aparte de eso, hay un consentimiento de que todos unidos triunfaremos. Yo hablo con todos los sectores del Frente y nos vamos a poner de acuerdo (…) Y del otro, que también hablo, tienen un lio muy importante, es un gallinero muy grande. No veo condiciones de juntarse. En el Frente de Todos nadie sale con prepotencia a decir ‘yo soy el candidato a Presidente’. Nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a resolver en una mesa, es solo un problema de tiempo”.

Más allá del tema eleccionarios Pérsico se preocupó por destacar que “los panes sociales no son dignos”. Explicó que fueron “un invento del Banco Mundial, no de nosotros” y que opositores como Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, “negoció dos millones y medio de planes sociales (cuando era ministra de Trabajo de la Alianza) pero ahora los critica y los quiere sacar”.

Emilio Pérsico y su pareja, la diputada Patricia Cubría, la candidata de La Patria de los Comunes a disputar la intendencia más emblemática del peronismo bonaerense, La Matanza, gobernada por Fernando Espinoza.

“Tengo un sueño, el país sin planes sociales, con pleno empleo”, confesó, pero dijo estar en desacuerdo con las bajas en los programas, como el Potenciar Trabajo, si la gente está sin empleo y no tiene para vivir. “Se quejan de los movimientos sociales. Bueno, si quieren que no haya movimientos sociales, que creen empleos, la gente quiere trabajar, no un plan”, insistió Pérsico.

Antes de darle paso a Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y vicepresidente de La Patria de los Comunes, el líder del Evita cuestionó la redistribución de los ingresos y que esta beneficie al uno por ciento de la población. “Eso no está bien, el capitalismo enferma. Abajo genera una enfermedad social que es la necesidad de vivir del Estado -léase planes como el Potenciar Trabajo-; en el medio genera una enfermedad social que es pensar todo en dólares; y arriba la enfermedad social es la timba financiera”.

A su turno Menéndez recordó que La Patria de los Comunes viene a ocupar el vacío que generó la política económica impuesta por el gobierno de Carlos Menem y su ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. “En los años ‘90 la política se retiró de los barrios populares. Hay que poner un límite a la política de parche. La gente quiere trabajar, no planes sociales”.

Por esa razón, el dirigente social anticipó que una de las razones de ser del nuevo espacio político, es “discutir el modelo de país” y enumeró: “La soberanía total; la creación del trabajador cooperativo/asociado; la ley del monotributo social; la registración de los trabajadores de la economía popular; el desarrollo del crédito no bancario; institucionalizar el nuevo conflicto social, e impulsar programas de vivienda”, entre otros puntos.

“Los comunes están en todos lados. La política no se hace en los despachos se hace caminando en los barrios”, destacó Menéndez.

"En los años '90 la política se retiró de los barrios populares. Hay que poner un límite a la política de parche. La gente quiere trabajar, no planes sociales", afirma Daniel Menéndez.

“La sociedad se construye gracias a la potencia del pueblo, en su capacidad de producir lo común. Es hora de transformar esa potencia en poder, de darnos los medios para expresar directamente el deseo del pueblo”, manifiestan los dirigentes de La Patria de los Comunes en un fragmento de la presentación del partido que hoy tendrá su correlato en el partido bonaerense de Quilmes y el 17 de marzo el lanzamiento desde el Club Atlético Español.

Sobre el escenario del Torquato Tasso, ubicado en la calle Defensa 1575, en la Ciudad de Buenos Aires, también se expresaron otros dirigentes de peso dentro de los movimientos sociales como la legisladora porteña Laura Velasco, quien es dirigente de Somos Barrios de Pie: “Lo que hoy estamos diciendo es que nosotras, nosotros, no nos resignamos a que nuestros pibes, nuestras juventudes hoy estén desilusionadas porque el Frente de Todos no haya llegado a crecer distribuyendo la riqueza, no tomando algunas decisiones que entendemos desde nuestro sector y también desde la opinión de muchos argentinos y argentinas hacían falta, y estuvimos empujando durante todo este tiempo de gobierno. Pero tampoco nos resignamos a que nuestros compañeros en los barrios vivan con los dientes apretados porque empezar por los últimos sea empezar con el ajuste por ahí”.

Velasco hacía referencia a los ajustes en los planes sociales que realiza el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz y que es motivo de acampes, marchas y movilizaciones de la Unidad Piquetera.

«Estuvimos empujando durante todo este tiempo de gobierno. Pero tampoco nos resignamos a que nuestros compañeros en los barrios vivan con los dientes apretados porque empezar por los últimos sea empezar con el ajuste por ahí», criticó Laura Velasco, dirigente de Somos Barrios de Pie y legisladora porteña.

“No nos resignamos y por eso fuimos parte de la resistencia al neoliberalismo en los 90, en el 2001 construimos los movimientos sociales en los barrios populares, inventamos el trabajo de la economía popular y de las tareas de cuidado que por siglos hicimos las mujeres sin reconocimiento”, destacó la legisladora que forma parte del bloque del Frente de Todos y argumentó: “Con ese nuevo sujeto social inventamos un sindicato que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y ahora ese sujeto social y sindical se reconoce como sujeto político dispuesto a ser protagonista en el campo nacional, popular, latinoamericano, con la fuerza del feminismo, de las juventudes, de los barrios”, finalizó.

Entre los dirigentes presentes destacaban, por ejemplo, el ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, integrante del Movimiento Evita y colaborador en el armado del nuevo partido político. Aunque no está claro si lo integrará o continuará en el Partido Justicialista.

Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de la UTEP, también integra el grupo que trabaja y milita en la construcción del nuevo espacio político. Eduardo “Cholo” Ancona y la diputada provincial Patricia “Colo” Cubría también participaron del encuentro. Ellos son los armadores de La Patria de Los Comunes en la provincia de Buenos Aires.

Cubría, pareja de Pérsico, es la candidata para disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando Espinoza. “Vamos a luchar políticamente por una Matanza digna, con una justicia, con seguridad, con educación, con salud y trabajo. No puede ser que para ser atendidos en un hospital los vecinos tengan que esperar turnos de seis meses”, criticó la diputada sin nombrar a Espinoza, pero dejando un mensaje claro: ‘No todo está perdido’”.

"No somos un sello electoral, nuestro compromiso llegó para quedarse", prometió la diputada provincial Patricia Cubría.

“Tenemos una dirigencia que se ocupa de sus problemas de Palacio no de la gente”, dijo y anunció: “No somos un sello electoral, nuestro compromiso llegó para quedarse”, prometió Cubría al cerrar la exposición de los referentes del espacio político que intentará tallar en la designación del candidato presidencial del Frente de Todos y ganar espacios en la provincia de Buenos Aires compitiendo de igual a igual contra los “barones del conurbano”, como ya lo hizo Mariel Fernández en Moreno.

“Los comunes salimos de los barrios. Somos 500.000 personas que vamos a caminar la provincia de Buenos Aires para militar por nuestros candidatos, como la “Colo” Cubría en La Matanza y Daniel Menéndez en Tres de Febrero”, expresaron los oradores que exigen, de manera abierta elecciones internas para demostrar el poder territorial que aseguran tener pero que deberán refrendar en las urnas. Y eso, dentro del Peronismo, no es tarea sencilla.

