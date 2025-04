Comenzaron las medidas de fuerza en ARCA: paralizan parcialmente Aduana y la ex AFIP

La conflictividad gremial va en aumento en el organismo que conduce Juan Pazo. Aduaneros y jerárquicos de la DGI trabajan a media máquina y las medidas se profundizarán.

Varias son las razones por las que las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la ex AFIP comenzaron a trabajar de manera conjunta realizando protestas que traerán problemas a los usuarios. Pero, la principal razón es salarial y se relaciona con el congelamiento de los ingresos de los trabajadores.

Desde el martes y durante toda la jornada del jueves no se encenderán las computadoras y habrá quite de colaboración en las oficinas de la ex AFIP y en Aduanas y, se trata, solo de una de las varias medidas de protestas que están analizando las conducciones gremiales.

Las protestas fueron anunciadas por el Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina (SUPARA) y la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UpsAfip).

Los reclamos van en la misma línea: una urgente recomposición salarial -ya que sostienen que las paritarias están «congeladas» en la actividad desde la llegada del gobierno libertario– y contra lo que consideran una campaña de «desprestigio y persecución» al personal.

El gremio de Aduaneros, que conduce Carlos Sueiro, relató que la situación se tornó “absolutamente inaceptable” para el conjunto del personal, especialmente la condición impuesta por las autoridades de vincular la recomposición salarial al levantamiento de la medida cautelar dictada por la Justicia que protege la estabilidad laboral en el organismo.

Sueiro reiteró que «exigimos una respuesta urgente a los reclamos salariales y la garantía de la estabilidad laboral» y remarcó que «no solo tenemos los ingresos congelados, sino que se nos acusa de ser parte de la casta, cuando nuestra tarea es controlar evasores y generar recursos para el Estado».

El secretario General de los jerárquicos de ARCA, Julio Estévez (h), apoyó las medidas de fuerza de los Aduaneros y se sumó a la acción de protestar desde los lugares de trabajo.

Afirmó que «nos bajaron los sueldos, la recomposición salarial es cero y han disuelto áreas enteras en el interior del país sin ningún sustento o lógica» y remarcó que «no solo nos degradan y desprestigian frente a la opinión pública, sino que además atentan contra la principal herramienta de recaudación del Estado».

Además, afirmó a NA «somos testigos de cómo las autoridades de la Agencia Recaudatoria desprecian, destruyen y ejercen violencia sobre todo el personal. No sabemos si el director ejecutivo se rehúsa a reunirse con los gremios por miedo, por incapacidad, o si en un acto de fingir demencia sigue para adelante en la peor gestión desde que fue creada la AFIP en 1995».

Estévez (h) manifestó que «la recaudación no para de desplomarse y mandan a nuestros agentes, profesionales destacados en impuestos, a parar colectivos como si fueran agentes de tránsito, usando valiosos recursos del Estado para tareas espurias».

Noticias Argentinas.- En la foto: Juan Pazo, titular de ARCA.-

