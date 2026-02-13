Comenzará el juicio contra Felipe Pettinato por incendiar su departamento y provocar una muerte

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El hecho ocurrió en mayo de 2022 en el barrio porteño de Palermo. La víctima fatal fue un médico neurólogo.

El juicio contra el influencer Felipe Pettinato iniciará el próximo 23 de febrero, bajo la acusación de haber provocado un incendio dentro de su departamento el 16 de mayo de 2022, que culminó con el fallecimiento del médico neurólogo Melchor Rodrigo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó el sitio Fiscales.gob, las audiencias tendrán lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 y la fiscalía estará representada por Fernando Klappenbach, mientras que los jueces serán Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

El hecho se encuentra caratulado como estrago doloso seguido de muerte, que tiene una pena prevista de 8 a 20 años de prisión, por lo que la familia del médico se presentará como parte querellante.

El neurólogo concurrió ese día al departamento de Pettinato, donde, cerca de la medianoche, comenzó el incendio que le ocasionó la muerte, según la investigación llevada a cabo por la fiscalía.

La misma imputación sostiene que el acusado sabía “del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...