Charla sobre atención integral en salud para la comunidad LGBT+ en Roque Pérez

Desde el Área de Punto Género del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Vanesa Pesce, y a través del Consultorio Amigable de la Dra. Lorena Thea, se desarrolló una charla destinada a la formación y fortalecimiento de los futuros equipos de salud.

La capacitación estuvo a cargo de la enfermera del espacio, Daiana Cejas, y se centró en la atención integral de la salud para personas de la comunidad LGBT+, con el propósito de promover una mirada amplia, inclusiva e integradora en el abordaje sanitario.

La actividad tuvo lugar el pasado martes 26 de agosto, en la carrera de Enfermería del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 218 de Roque Pérez.-

