CELEBRARON EL 131 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN EN ROQUE PÉREZ

El acto fue celebrado ayer lunes 7 de octubre, en la casa natal de Perón de Roque Pérez y fue encabezado por el secretario general del municipio, Fabio Britos, en representación del intendente Maximiliano Sciaini. Estuvieron presentes funcionarios de gobierno, concejales, militantes peronistas y los exintendentes Mónica Forastieri (ex intendenta interina), Hugo Pablo Oreja y Juan Carlos Gasparini.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional y de la colocación de ofrendas florales, hubo una invocación religiosa a cargo del cura párroco Mauricio Scoltore, para dar paso a las palabras del ex diputado José Andrés Tagliafico, quien destacó «No hay que renunciar nunca a esta lucha por el amor, por la vida, por la pacificación, Amor, vida y pacificación, Perón para mi simboliza eso». También expresó «Es una casa, no es un rancho» dejando su postura de que no se la debe minimizar llamándola rancho y recordó los vaivenes de su proyecto para que la casa sea denominada Monumento Histórico Nacional, consiguiendo que sea declarado «Lugar Histórico Nacional», a través de la Ley del Congreso Argentino N° 25.004.

Posteriormente la presidenta del Partido Justicialista y exconcejal Mabel Alicia Marchetti en parte de su discurso dijo «Tenemos que tomar conciencia que esto es de todos los roqueperenses y es de todos los argentinos, y no solo de todos los argentinos, porque este lugar trasciende mundialmente, porque acá nació hace 131 años quien fue tres veces presidente de los argentinos». Luego hizo una síntesis del trabajo de quien fuera médico de Perón, el doctor Hipólito Barreiro, para que el nacimiento el 7 de octubre de 1893 en la casa de Roque Pérez sea conocido por todos, lo cual plasmara en su libro «Juancito Sosa, el indio que cambió la historia».

Para finalizar el acto, el secretario general Fabio Britos, expresó «Si había alguna duda, el gobernador (Axel Kicillof) cuando vino a visitarnos, las disipó,dijo -ya no hay dudas Perón nació aquí en Roque Pérez-«. Britos además manifestó que «La figura de Perón ha trascendido, ya no nos pertenece solamente a los peronistas, sino que ha trascendido a nuestro partido y ya pertenece a la Argentina y al continente por el cual tanto hizo para la unidad del continente. Perón decía que no podía haber desarrollo en un país si el continente todo no se desarrollaba porque no nos iban a dejar y lamentablemente fue lo que pasó, no nos dejaron». Y recordó el derrocamiento de Perón.

También emocionó a los presentes al recordar cuando a sus 9 años muere Perón y vio por primera vez llorar a su abuelo, destacando que en aquellas épocas era común escuchar que los hombres no lloraban y que le sorprendió muchísimo verlo llorar. «Ese día indudablemente descubrí a Perón, comencé a leer sobre él. Algunas cosas que decía el general ya hace tanto tiempo atrás y que parecen tan actuales. Parecían actuales en ese momento e indudablemente siguen siendo actuales ahora».-