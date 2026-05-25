Cayó la banda de delincuentes que le robó al tenista Juan Martín Del Potro

Dicha organización, de nacionalidad extranjera, está acusada de diversos hechos delictivos a otros reconocidos deportistas internacionales.

La banda de delincuentes que le robó al tenista Juan Martín Del Potro en su casa de la localidad de Tandil fue capturada y desbaratada tras una amplia investigación por parte de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense. Se supo que los ladrones, la mayoría de nacionalidad chilena, ya habían concretado otros hechos delictivos a reconocidos deportistas internacionales.

El caso ocurrió el pasado 15 de mayo cuando Del Potro estaba fuera de su hogar. Allí, los delincuentes se robaron una cadena de oro, una alianza del mismo material, una raqueta de tenis y dos relojes. Se supo que el vehículo con el que se dieron a la fuga pasó por la localidad de Ayacucho, donde se detuvo a cargar nafta en la estación de servicio.

De este modo, se dio inicio a una investigación, que logró tener novedades este último fin de semana con la detención de dos ciudadanos chilenos en Capital Federal. Ambos, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, poseían notificación roja de Interpol a solicitud de los Estados Unidos y estaban imputados por integrar una organización criminal dedicada al robo contra reconocidos deportistas estadounidenses y sospechados también del hecho contra Del Potro.

Se indicó que, en el marco por el fin de semana largo, se desplegó un amplio operativo en la terminal de Retiro y en este contexto los efectivos “detectaron a dos hombres que intentaban abordar un micro con destino a la ciudad de Posadas, provincia de Misiones”.

“Al verificar sus datos a través del Sistema I-24/7 de Interpol, constataron no sólo que ambos ciudadanos chilenos habían ingresado al país por un paso no habilitado, sino también que registraban pedidos de captura internacional mediante notificaciones rojas emitidas por la OCN Washington el 6 de noviembre de 2025, por los delitos de Asociación ilícita para el transporte interestatal de bienes robados y Transporte de bienes robados, cometidos en los Estados Unidos de América”, detallaron.

Se supo que la banda, durante los últimos dos años, había logrado sustraer bienes valuados en más de 2 millones de dólares en viviendas pertenecientes a figuras de la NBA, de la NFL y de otras ligas deportivas internacionales.

Operativos. Foto: Agencia NA (Policía)

Operativos. Foto: Agencia NA (Policía)

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, Secretaría N°3 de Fiorella Cannellotto, que ordenó la detención inmediata de los fugitivos.

Mientras se procesaban las capturas, se supo que en Tandil continuaba la investigación para saber quiénes estaban detrás del robo al tenista argentino. Conforme a lo aportado a este medio, se pudo establecer que los dos detenidos en Ciudad de Buenos Aires integraban la organización delictiva que ingresó a la casa de Del Potro.

“Como resultado del fluido intercambio de información entre la Dirección General de Cooperación Internacional de la PFA y la Fiscalía de Tandil, en las últimas horas efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires lograron detener en Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un argentino”, sumaron.

Con una comunicación fluida entre la Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires y sus pares de Chile, las autoridades del país trasandino informaron que recientemente lograron concretar la detención de otro integrante de la misma organización, completando así la captura de los seis implicados en el asalto a la vivienda del reconocido deportista argentino en Tandil.

“Los detenidos —cinco ciudadanos chilenos y un argentino— quedaron a disposición de los magistrados intervinientes, a la espera del inicio del correspondiente proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos de América”, anunciaron.

Fueron identificados como: Bastian Freraut Jiménez, Ignacio Cartes Zuniga, Damián Walter Amelio, Eduardo Alfredo Gallardo Espinoza y Esteban Rodolfo Escobar Cartes.

Noticias Argentinas.-

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