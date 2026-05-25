25 de mayo de 1810 – Día de la Revolución de Mayo y Primer Gobierno Patrio

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El 25 de mayo de 1810 con el apoyo del pueblo y del Regimiento de Patricios, se obtiene en Buenos Aires la dimisión del Virrey Cisneros y se establece la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios.

También fueron designados seis vocales: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, el militar Miguel de Azcuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes Juan Larrea y Domingo Matheu.

En sus memorias, Saavedra confirmó que la Junta gobernaba en nombre de Fernando VII. Por temas políticos y para que su autoridad no fuese cuestionada, se le puso el manto del Rey de España. Empezaba un largo camino en la futura República Argentina de independencia y organización nacional.

La Primera Junta de Gobierno que se creó como consecuencia de los hechos de la Semana de Mayo, se considera hoy en día como el primer gobierno patrio de nuestro país, por ello se celebra el 25 de mayo como feriado inamovible.

Fuente: Argentina.gob

Foto Carlos Zampini.-

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